Tres futbolistas de la Selección Colombia entraron en prestigiosa lista: están con la “élite”

En la actualidad, el fútbol profesional y muchos deportes más están gobernados por la data, un mercado que permite crear y publicar cualquier tipo de lista basada en estadísticas y mediciones oficiales. Recientemente, varios futbolistas colombianos han sobresalido en estos rankings internacionales, siendo parte de la élite mundial.

Entre ellos se encuentran Daniel Muñoz, reconocido por su desempeño como lateral, Luis Díaz Kevin Serna, ambos incluidos en un estudio que realizó el CIES, el reconocido Centro Internacional de Estudios del Fútbol que publica informes relacionados con actualidad, rendimiento, desarrollo, fichajes y demás.



Daniel Muñoz, en el Top 10 de los mejores laterales del mundo

El lateral derecho de la Selección Colombia Daniel Muñoz fue incluido en un prestigioso Top 10 elaborado por SofaScore y publicado por AS, que clasificó a los mejores laterales de las cinco ligas principales de Europa en la temporada actual.

Daniel Muñoz Foto: AFP

Muñoz, quien milita para el Crystal Palace, aparece en el octavo lugar de este listado. Cabe recordar que este ranking se basa en el promedio de calificación que la plataforma otorga al jugador durante toda la temporada completa.

La lista, compuesta por jugadores de las ligas top, es liderada por Nordi Mukiele (Sunderland), seguido por Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) y David Raum (Leipzig). Y es que Muñoz se encuentra por encima de figuras como Marcos Alonso (Celta Vigo) y Alidu Seidú (Stade Rennais).



Muñoz, incluso, podría ubicarse séptimo. Esto se debe a que Juan Foyth, el argentino del Villarreal que se encuentra inmediatamente por delante de él en el listado, está jugando actualmente como marcador central, siendo esa su posición natural, a pesar de haber sido lateral en la temporada anterior.



Lucho Díaz y Kevin Serna en el ranking de los mejores del mundo

Por su parte, el CIES publicó una lista detallada en la que el talento colombiano también ha encontrado reconocimiento. En el caso de Kevin Serna, jugador del Flamengo, fue incluido en la lista de los mejores regateadores (gambeteadores) del mundo, ocupando la posición número 26.

Para determinar este ranking, el CIES se basa en varios criterios estadísticos: el porcentaje de regates exitosos, la tasa de éxito general y los "acarreos progresivos" que miden al menos ocho metros hacia el objetivo del equipo rival.

Kevin Serna celebra gol con el Fluminense Foto: Blu Radio

De acuerdo con este estudio, Serna está, incluso, por encima de Luis Díaz, quien esta vez no figura en esta categoría, pero sí en otra.



Luis Díaz, efectividad y hambre de gol

Aunque Luis Díaz no está en el listado de regateadores del CIES, sí aparece en otro estudio de la misma institución centrado en la efectividad y el impacto de los disparos durante los partidos.

Díaz se ubica en el quinto lugar de la lista de jugadores con mejor efectividad en los disparos. Este índice particular mide la diferencia entre los goles que se esperan que el jugador anote y los que realmente ha marcado.

En primer lugar está Kylian Mbappé, seguido por Harry Kane, Lionel Messi y Serhou Guirassy.