Daniel Muñoz, en carpeta de gigante de Europa: buscarían ficharlo pronto

La Premier League le ha dado un sentido diferente a la carrera de Daniel Muñoz, quien vistiendo la camiseta del Crystal Palace ha llegado a su máximo nivel llamando la atención de toda Europa. Pero esa atención estaría cerca de hacerse física con una posible oferta de un gigante europeo, del cual, además, él es hincha.

Se trata del FC Barcelona, equipo que a inicios de años ya mostró interés en el lateral colombiano, pero, nuevamente, su interés estaría activo ante la necesidad de contar con un futbolista con sus características.

“Daniel Muñoz está siendo una de las revelaciones de la liga inglesa, con dos goles y tres asistencias en 23 partidos, y sus buenas actuaciones no han pasado por alto. Según la citada información, el Manchester City y el Chelsea también estarían tras la pista del internacional colombiano y serían competencia del Barça en la puja por el futbolista”, indicaron en Mundo Deportivo, medio cercano al cuadro blaugrana.

Daniel Muñoz Foto: Crystal Palace

¿Es posible el fichaje de Daniel Muñoz al FC Barcelona?

Sí. Al situarse en una liga diferente el fichaje podría darse, además, el precio del lateral no se encuentra tan alto y haría que las cosas se dieran de manera sencilla ya que no supera los 25 millones de euros, un valor que para un club de la altura de este catalán no estaría lejano a sus cuentas.



“La hipotética llegada de Daniel Muñoz permitiría al Barça apuntalar el lateral derecho, una posición históricamente complicada hasta la consolidación de Koundé, pero falta ver cuál será la situación del club azulgrana con el 'fair play' y las prioridades a reforzar en la plantilla de la próxima temporada”, añadieron del medio mencionado, que, si bien fue a inicio de año, recuerdan la importancia del perfil de Muñoz en los planes de un club tan grande como este.