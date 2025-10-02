Daniel Muñoz hace historia en el Crystal Palace gracias a este importante gol

Los futbolistas colombianos la siguen rompiendo a nivel internacional, no solo por el gran nivel de Luis Díaz en Alemania, sino que, ahora, el protagonista fue el lateral Daniel Muñoz, que desde su llegada a Inglaterra supo conquistar rápidamente el corazón de los hinchas del Crystal Palace.

Ahora, el lateral antioqueño puso su nombre para toda la historia del Palace tras el debut este 2 de octubre en la UEFA Conference League, pues el colombiano se convirtió en el primer futbolista en anotar un gol con el cuadro inglés en toda su historia en una competencia internacional, por ende, su nombre aparecerá para siempre en los libros de este club.

Si bien el club disputó un duelo internacional en 1998 por la Copa Intertoto, no anotó ningún gol debido a que cayó en la serie por 4 goles a 0.

Daniel Muñoz Foto: Crystal Palace

Este fue el golazo de Daniel Muñoz con Crystal Palace

Fue este jueves, 2 de octubre, en el primer partido del Crystal Palace por la UEFA Conference League frente al Dynamo Kyiv (Ucrania), que abrió el marcador de este duelo internacional.



El tanto del colombiano llegó al minuto 31 del primer tiempo tras un centro que llegó desde izquierda, que el lateral definió de cabeza con total calidad y la mandó al fondo de la red para poner a celebrar a los hinchas del conjunto inglés.

¡GOL SUDAMERICANO EN LA CONFERENCE LEAGUE! El colombiano Daniel Muñoz marcó de cabeza el 1-0 del Crystal Palace sobre Dinamo Kiev.



📺 Toda la #UECL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/r3L3pvfJgy — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2025

Los números de Muñoz en el Palace

Llegó el 29 de enero de 2024 a la Premier League gracias a su talento en la liga de Bélgica en donde llamó la atención en Europa. Si bien al comienzo le costó hacerse un lugar, una vez lo obtuvo no tuvo marcha atrás y en tan solo dos años ya ha disputado 73 partidos con un saldo de 7 goles, siendo crucial en el título de la FA Cup, el primero de toda la historia del Crystal Palace.