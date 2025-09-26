Nuevo gol de Luis Díaz con el Bayern de Múnich: los hace hasta con la rodilla

Luis Díaz volvió a anotar gol con el Bayern de Múnich. Este viernes se reportó en el arco rival en la jornada 6 de la Bundesliga.

La nueva víctima del guajiro fue el Werder Bremen con solo transcurridos 22 minutos del primer tiempo.



Video del gol de Luis Díaz

Curiosamente, en esta ocasión el colombiano se encontró con el balón dentro del área, específicamente con su rodilla, para alcanzar a desviarlo y así marcar el 1-0 parcial a favor del equipo bávaro. De hecho, se necesitaron varias repeticiones en la transmisión de televisión para evidenciar el gol de Díaz.