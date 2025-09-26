En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Nuevo gol de Luis Díaz con el Bayern de Múnich: los hace hasta con la rodilla

Nuevo gol de Luis Díaz con el Bayern de Múnich: los hace hasta con la rodilla

Este es el cuarto gol del guajiro con el club alemán desde su llegada a mediados de junio del 2025 tras salir del Liverpool. Aquí el video.

Luis Díaz (1).jpg
Luis Díaz //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

Luis Díaz volvió a anotar gol con el Bayern de Múnich. Este viernes se reportó en el arco rival en la jornada 6 de la Bundesliga.

La nueva víctima del guajiro fue el Werder Bremen con solo transcurridos 22 minutos del primer tiempo.

Video del gol de Luis Díaz

Curiosamente, en esta ocasión el colombiano se encontró con el balón dentro del área, específicamente con su rodilla, para alcanzar a desviarlo y así marcar el 1-0 parcial a favor del equipo bávaro. De hecho, se necesitaron varias repeticiones en la transmisión de televisión para evidenciar el gol de Díaz.

