Nuevo gol de Luis Díaz con el Bayern de Múnich: los hace hasta con la rodilla

Luis Díaz volvió a anotar gol con el Bayern de Múnich. Este viernes se reportó en el arco rival en la jornada 6 de la Bundesliga.
La nueva víctima del guajiro fue el Werder Bremen con solo transcurridos 22 minutos del primer tiempo.
Video del gol de Luis Díaz
Curiosamente, en esta ocasión el colombiano se encontró con el balón dentro del área, específicamente con su rodilla, para alcanzar a desviarlo y así marcar el 1-0 parcial a favor del equipo bávaro. De hecho, se necesitaron varias repeticiones en la transmisión de televisión para evidenciar el gol de Díaz.
¡METIÓ LA RODILLA! Olise tiró el centro, Tah definió de taco y Luis Díaz la desvió para el 1-0 de Bayern Munich vs. Werder Bremen por la #Bundesliga.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025
