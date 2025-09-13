Luis Díaz brilla en el Allianz Arena: con un riflazo 'enmudeció' al Hamburgo

Luego de su destacada actuación con la Selección Colombia en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, donde el equipo nacional consiguió victorias contundentes frente a Bolivia y Venezuela, Luis Díaz volvió rápidamente a la acción con el Bayern Múnich en la Bundesliga.

La tercera jornada de la liga alemana encontraba al equipo bávaro con dos triunfos previos ante Leipzig y Augsburgo, lo que le daba confianza para enfrentar a un Hamburgo que llegaba con la difícil tarea de frenar a la plantilla más poderosa del torneo.



Bayern Múnich fue arrollador en el primer tiempo

El encuentro, disputado en el Allianz Arena, comenzó con un ritmo arrollador por parte del Bayern. Desde los primeros minutos los locales impusieron condiciones y al minuto 3 ya estaban arriba en el marcador gracias a Serge Gnabry. Apenas unos instantes después, Aleksandar Pavlovic amplió la ventaja con un disparo preciso, y Harry Kane, desde el punto penal al 26’, convirtió el tercero.

El dominio era absoluto y el Hamburgo apenas lograba resistir las embestidas de un Bayern que no levantaba el pie del acelerador. La intensidad del conjunto bávaro dejó prácticamente sentenciado el compromiso antes de llegar al descanso.



Luis Díaz brilló con un golazo en la goleada

El cuarto tanto de la jornada llegó de los pies de Luis Díaz, quien atraviesa un momento excepcional. El guajiro, que venía inspirado tras sus presentaciones con la Selección Colombia, recibió un pase filtrado de Kimmich al minuto 29 y, con gran rapidez, se acomodó para sacar un potente remate desde fuera del área. La pelota dejó sin reacción al portero Daniel Heuer, que solo pudo observar cómo el balón inflaba la red.

El gol del colombiano silenció a la afición visitante y desató la euforia en Múnich. Con esta anotación, Díaz confirmó su importancia en el esquema del Bayern y ratificó que su adaptación al fútbol alemán avanza de manera exitosa.

🎥 GOAL | Luis Díaz 29'



Assist by Kimmich.



🇩🇪 Bayern München 4-0 Hamburgpic.twitter.com/0mTTQJOvEM — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 13, 2025

De cara al segundo tiempo, el Bayern busca mantener el control del partido y asegurar no solo los tres puntos sino también el liderato de la Bundesliga. Para Luis Díaz, este gol representa mucho más que una cifra en su registro personal: es la consolidación de un presente brillante que lo perfila como una de las figuras más importantes del equipo.

