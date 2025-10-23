Mourinho confirmó que hará con Richard Ríos en Benfica e hinchas lo aplaudieron

Pasan las semanas y tanto hinchas del Benfica como medios locales en Lisboa pierden la cabeza con el colombiano Richard Ríos, que, hasta ahora, no alza cabeza y continúa en un nivel muy bajo en comparación con alto precio que pagaron para que se diera su fichaje desde Brasil.

Sin duda al colombiano le ha costado adaptarse al fútbol europeo, pese a que, hasta ahora, cuenta con el respaldo de las directivas y el cuerpo técnico que le siguen dando minutos, por ejemplo, en partidos de la UEFA Champions League. Sin embargo, ante todo el malestar que se ha generado, el técnico Mourinho decidió ponerle punto final a esta situación y anunció algo que a los hinchas los emocionó.

Richard Ríos en Benfica // Foto: Benfica

Radical decisión de Mourinho sobre el futuro de Richard Ríos

Luego del partido vs. Newcastle United, Mourinho dijo que el tema de Ríos llegó a su final y, a partir de ahora, solo trabajará en recuperar todo su nivel porque cree que "tiene mucho potencial" y debe apoyarlo como entrenador a lograrlo.

"Este equipo ya ha hecho cosas bien este año, tiene una buena plantilla, cuenta con grandes jugadores y, por el hecho de estar más castigado físicamente que otros equipos, también merece ese apoyo. Al no haber tenido pretemporada, ni vacaciones, ni nada, es natural que en muchos partidos", dijo.



La decisión se toma ante la presión que ha tenido por el fichaje, pues el colombiano ha sido el más caro en la historia del cuadro de Lisboa. Por eso, ahora se volvió en un reto personal llevarlo al máximo nivel y demostrarle a los hinchas que es un futbolista digno de Europa, noticia que, por supuesto, celebraron los aficionados esperando que la experiencia del portugués ayude en ese objetivo.

¿Podrá José Mourinho recuperar a Richard Ríos en Benfica? Fotos: AFP

Los números de Ríos en Portugal

Hasta ahora, ha disputado 15 partidos y no ha sido decisivo a la hora de jugadas de ataque del equipo. Según hinchas, "ha cumplido", pero no ha mostrado un nivel para un futbolista que costó más de 30 millones de euros y "debería esforzarse más".