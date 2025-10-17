Richard Ríos no fue titular con Benfica por esta razón, confirma su técnico

El amor entre la afición del Benfica y Richard Ríos se ha ido apagando con el paso de las semanas, pues, según medios locales, el nivel del colombiano no ha estado a la altura del club para el valor que pagaron por él para que saliera del fútbol de Brasil.

Ahora, tras su parón con la Selección Colombia, el antioqueño no fue tenido en cuenta por el técnico portugués José Mourinho en el duelo de este 17 de octubre vs. Chaves, de hecho, ni el banco de suplentes estuvo el nombre del colombiano y esta decisión sorprendió a todos en Portugal.

Richard Ríos Foto: AFP

¿Por qué Richard Ríos se quedó por fuera de Bénfica?

Ante su ausencia, la prensa local no dudó en consultarle a Mourinho el porqué de su decisión y si tenía que ver por un tema de rendimiento en los últimos partidos, sin embargo, la respuesta sorprendió y fue un “no”, sino que lo hizo por cuidar su estado físico debido a que aún tenía cansancio por su paso por la Selección Colombia.

“No tengo ningún problema en decir que Richard Ríos no jugará; es el último en llegar, no entrenó con el equipo. Obviamente, prefiero perder un día por la llegada de la selección y ganar un día para preparar el otro partido. Obviamente, prefiero jugar el viernes y el martes que el sábado y el martes”, fueron las palabras, dando tranquilidad que aún en sus planes se encuentra el mediocampista colombiano.



Asimismo, el presidente del club lo defendió y dijo que “era un jugador equilibrado”, que encaja perfecto en los planes de la institución.

Hasta ahora, Ríos ha disputado 15 partidos con la camiseta de Benfica desde su traspaso desde Palmeiras en el mercado de verano. El colombiano llegó al fútbol europeo gracias a su gran nivel en el Mundial de Clubes de la FIFA enfrentando, por ejemplo, al Chelsea, equipo que terminó siendo campeón de la competición.