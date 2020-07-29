En vivo
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Blu Radio  / Jose Mourinho

Jose Mourinho

  • Mourinho.jpg
    Mourinho //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Durán se quedó sin técnico: despidieron a Mourinho tras eliminación en Champions

    La etapa de Mourinho en Turquía ha durado apenas un año, tras llegar el pasado verano con el objetivo de devolver al Fenerbahce a la máxima competición europe.

  • José Mourinho_AFP.jpg
    José Mourinho le agarró la nariz a técnico rival
    Foto: AFP / X @Football__Tweet
    Fútbol

    Insólito video de Mourinho cuando le cogió la nariz a técnico del Galatasaray

    El video pronto se hizo viral y varios usuarios en redes sociales se preguntaron por qué Mourinho tuvo esa reacción.

  • Daniele De Rossi cuando jugaba con AS Roma
    Daniele De Rossi cuando jugaba con AS Roma
    Foto: AFP
    Fútbol

    Daniele De Rossi, el histórico exjugador de la Roma que reemplaza a Mourinho como entrenador

    Una leyenda del Roma vuelve a casa. De Rossi se hará cargo del banquillo luego del terremoto por la inesperada decisión de la directiva de despedir a Mourinho.

  • 349934_Mourinho // Foto: AFP
    Mourinho // Foto: AFP
    Fútbol

    Mourinho y la Roma pagarán 20.000 euros cada uno a la FIGC por acusar árbitros

    No es la primera polémica de Mourinho con los árbitros en Italia pues ya se enfrentó abiertamente con varios árbitros por su nivel y decisiones.

  • mouriho sevilla roma europa league afp.jpg
    Mourinho regalando una medalla
    Foto: AFP
    Fútbol

    Mourinho lo volvió a hacer: regaló la medalla de subcampeón e hizo feliz a un niño

    El portugués Mourinho enfatizó que nunca se queda con las medallas de los segundos puestos y por eso las regala al público.

  • sevilla europa league afp.jpg
    Sevilla, campeón Europa League
    Foto: AFP
    Fútbol

    Sevilla y su idilio con la Europa League: séptimo título al vencer en penales a la Roma

    El último penal tuvo que repetirse porque el arquero de la Roma se adelantó. El argentino Montiel quedó para la historia al marcar el 4-1 que le dio el título al Sevilla.

  • Diego Maradona.jpg
    Diego Maradona
    Foto: AFP
    Fútbol

    Messi, Mourinho y Ronaldhino disputarán un partido amistoso en honor a Diego Maradona

    Del video emitido este lunes 10/10, en homeaje al '10' Maradona, participan José Mourinho, Ronaldinho, Gianluigi Buffon, Dani Alves, Luis Suárez entre otros.

  • 349934_Mourinho // Foto: AFP
    Mourinho // Foto: AFP
    Fútbol

    José Mourinho: el tatuaje que solo puede tener el entrenador portugués

    Mourinho ha logrado récords importantes como entrenador en Europa y decidió tatuarse uno de esos.

  • Pedida de mano al frente de José Mourinho Foto captura de video Twitter OfficialASRoma.jpg
    Pedida de mano al frente de José Mourinho //
    Foto: captura de video Twitter @OfficialASRoma
    Fútbol

    Video: José Mourinho, el testigo de una inolvidable propuesta de matrimonio, ¿cómo reaccionó?

    Mourinho, al principio, no entendía qué sucedía, pero luego felicitó a los futuros esposos.

  • 348873_BLU Radio. José Mourinho // Foto: AFP
    BLU Radio. José Mourinho // Foto: AFP
    Fútbol

    James Rodríguez y los 10 “mandamientos” de José Mourinho en caso de llegar a la Roma

    A sus 31 años, James busca llegar a una de las ligas más importantes en Europa.

