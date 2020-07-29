Blu Radio Jose Mourinho
Durán se quedó sin técnico: despidieron a Mourinho tras eliminación en Champions
La etapa de Mourinho en Turquía ha durado apenas un año, tras llegar el pasado verano con el objetivo de devolver al Fenerbahce a la máxima competición europe.
Insólito video de Mourinho cuando le cogió la nariz a técnico del Galatasaray
El video pronto se hizo viral y varios usuarios en redes sociales se preguntaron por qué Mourinho tuvo esa reacción.
Daniele De Rossi, el histórico exjugador de la Roma que reemplaza a Mourinho como entrenador
Una leyenda del Roma vuelve a casa. De Rossi se hará cargo del banquillo luego del terremoto por la inesperada decisión de la directiva de despedir a Mourinho.
Mourinho y la Roma pagarán 20.000 euros cada uno a la FIGC por acusar árbitros
No es la primera polémica de Mourinho con los árbitros en Italia pues ya se enfrentó abiertamente con varios árbitros por su nivel y decisiones.
Mourinho lo volvió a hacer: regaló la medalla de subcampeón e hizo feliz a un niño
El portugués Mourinho enfatizó que nunca se queda con las medallas de los segundos puestos y por eso las regala al público.
Sevilla y su idilio con la Europa League: séptimo título al vencer en penales a la Roma
El último penal tuvo que repetirse porque el arquero de la Roma se adelantó. El argentino Montiel quedó para la historia al marcar el 4-1 que le dio el título al Sevilla.
Messi, Mourinho y Ronaldhino disputarán un partido amistoso en honor a Diego Maradona
Del video emitido este lunes 10/10, en homeaje al '10' Maradona, participan José Mourinho, Ronaldinho, Gianluigi Buffon, Dani Alves, Luis Suárez entre otros.
José Mourinho: el tatuaje que solo puede tener el entrenador portugués
Mourinho ha logrado récords importantes como entrenador en Europa y decidió tatuarse uno de esos.
Video: José Mourinho, el testigo de una inolvidable propuesta de matrimonio, ¿cómo reaccionó?
Mourinho, al principio, no entendía qué sucedía, pero luego felicitó a los futuros esposos.
James Rodríguez y los 10 “mandamientos” de José Mourinho en caso de llegar a la Roma
A sus 31 años, James busca llegar a una de las ligas más importantes en Europa.