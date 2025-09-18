Se avecina cambio para Richard Ríos en el Benfica: club ya anunció medidas tras perder en Champions

El Benfica atraviesa un inicio turbulento de temporada en la Champions League. El martes por la noche, el conjunto lisboeta cayó 2-3 frente al Qarabag, un resultado que significó la salida inmediata del técnico Bruno Lage.

El presidente del club, Rui Costa, confirmó después del encuentro la destitución del entrenador, decisión que abrió de inmediato el debate sobre quién asumiría el banquillo de las Águilas.

En cuestión de horas, la prensa portuguesa comenzó a señalar a un nombre de peso en el fútbol europeo.

La entidad emitió un comunicado oficial en el que aseguró que ya existen “negociaciones en curso” con José Mourinho, aclarando que esperan que se cierren en breve.

El anuncio, presentado ante la autoridad bursátil de Portugal, buscó dar certeza en medio de la crisis deportiva.

Según adelantó el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, las conversaciones se aceleraron durante la noche y el acuerdo quedó encaminado rápidamente.

Publicidad

Romano aseguró que el contrato tiene vigencia hasta junio de 2027 y que la firma se concretaría este jueves en Lisboa.

🚨🦅 José Mourinho signs his contract until June 2027 at Benfica today, after verbal revealed overnight. pic.twitter.com/3ak2xda3DV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2025

Mourinho ya estuvo en Benfica

El estratega elegido no es ajeno al club ni al fútbol europeo. José Mario dos Santos Mourinho Félix, conocido mundialmente como José Mourinho, fue contactado de manera oficial y no tardó en manifestar su disposición.

“El Benfica me preguntó oficialmente si estaba interesado. ¿Qué entrenador dice no al Benfica? Yo no”, expresó el técnico de 62 años a medios portugueses.

Publicidad

Mourinho se encuentra libre desde agosto, tras su salida del Fenerbahçe, equipo al que dirigió en Turquía, donde juega también el colombiano Jhon Durán y del que fue cesado luego de caer en el repechaje de la Liga de Campeones.

Mourinho en Fenerbahçe // Foto: AFP

En un giro llamativo, aquella eliminación se produjo precisamente frente al Benfica.

El entrenador portugués también recordó su primer paso por el club lisboeta, a comienzos de los años 2000, cuando fue destituido después de apenas una decena de encuentros.

Ese breve ciclo le abrió la puerta al Leiria y, posteriormente, al Oporto, donde comenzó la etapa más exitosa de su carrera.

“Cuando me vi ante la posibilidad de entrenar al Benfica, no dudé en decir que me interesa, que me gustaría”, declaró el técnico, dejando en claro que su intención es volver a dirigir en Portugal y hacerlo en el equipo más laureado del país.



¿Qué equipos ha dirigido Mourinho?

La trayectoria de Mourinho lo ubica entre los entrenadores más reconocidos de las últimas dos décadas.

Con títulos en la Champions League, ligas nacionales y copas internacionales, su nombre ha estado vinculado a clubes como Chelsea, Real Madrid, Inter de Milán, Manchester United y Tottenham Hotspur.

Mourinho // Foto: AFP

En particular, su paso por el Real Madrid y el Inter lo consolidó como un técnico de clase mundial. Con el conjunto italiano logró un triplete histórico en 2010, mientras que en la capital española conquistó una liga en 2012 con un récord de puntos.

Publicidad

El colombiano Richard Ríos, quien llegó esta temporada al Benfica, se encontrará ahora bajo la dirección de un entrenador con experiencia en las ligas más competitivas de Europa.

Para el mediocampista de la Selección Colombia, el cambio representa la oportunidad de trabajar con un técnico que ha dirigido a figuras del más alto nivel mundial.