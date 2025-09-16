Con gol colombiano, el Qarabag sorprendió a Benfica en Champions; Richard Ríos fue titular

Después de ir perdiendo 2-0, el Qarabag de Azerbaiyán terminó llevándose los tres puntos de Lisboa ante el Benfica, este martes en la primera fecha de la Liga de Campeones.

El volante argentino Enzo Barrenechea (6) y el delantero griego Vangelis Pavlidis (16) habían puesto el partido cuesta abajo para el equipo portugués.

Pero el delantero de Cabo Verde Leandro Andrade (30), el colombiano Camilo Durán (48), y el ucraniano Oleksiy Kashchuk (86) protagonizaron la gran sorpresa de este primer día de la Champions 2025-2026.