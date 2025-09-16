En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia, descertificada
Paro de conductores
Sentencia a Farc
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Con gol colombiano, el Qarabag sorprendió a Benfica en Champions; Richard Ríos fue titular

Con gol colombiano, el Qarabag sorprendió a Benfica en Champions; Richard Ríos fue titular

El equipo de Azerbaiyán remontó luego de ir perdiendo por dos goles en menos de 20 minutos y se llevó el triunfo de Portugal.

qarabag-vencio-a-benfica-en-champions.jpg
Qarabag venció a Benfica por Champions
Foto: AFP.
Por: AFP
|
Actualizado: septiembre 16, 2025 04:53 p. m.

Después de ir perdiendo 2-0, el Qarabag de Azerbaiyán terminó llevándose los tres puntos de Lisboa ante el Benfica, este martes en la primera fecha de la Liga de Campeones.

El volante argentino Enzo Barrenechea (6) y el delantero griego Vangelis Pavlidis (16) habían puesto el partido cuesta abajo para el equipo portugués.

Pero el delantero de Cabo Verde Leandro Andrade (30), el colombiano Camilo Durán (48), y el ucraniano Oleksiy Kashchuk (86) protagonizaron la gran sorpresa de este primer día de la Champions 2025-2026.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

UEFA

Champions League

Benfica

Richard Ríos

Publicidad

Publicidad

Publicidad