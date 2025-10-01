¿Cómo recuperar a Richard Ríos? Iván Ramiro Córdoba destaca esta habilidad de Mourinho

En medio de las críticas que ha recibido Richard Ríos por su desempeño en el Benfica de Portugal, el exfutbolista colombiano Iván Ramiro Córdoba salió en defensa del volante antioqueño y puso el foco en un factor que podría ser decisivo en su recuperación: la capacidad de José Mourinho para potenciar a sus dirigidos.

En entrevista con Blog Deportivo, el excapitán de la Selección Colombia expresó su confianza para que el volante Ríos pueda recuperar su nivel luego de las críticas que ha recibido en Portugal tras su último partido con el Benfica, en el que anotó autogol en la Champions a favor del Chelsea.

“Lo primero que hace Mourinho es arropar al equipo y llenar de confianza a los jugadores. Quiere que todos se sientan los mejores del mundo”, aseguró Córdoba en los micrófonos de Blog Deportivo.

La habilidad de Mourinho

El exdefensor, recordado por su paso en el Inter de Milán y su gol histórico con la Selección Colombia en la Copa América 2001, explicó que la fórmula del entrenador portugués siempre empieza por fortalecer la autoestima de sus plantillas, incluso en los momentos más difíciles.



Según Córdoba, la clave para Ríos está en adaptarse al nuevo fútbol y seguir de cerca las indicaciones de Mourinho.

“Richard es un jugador muy bueno, con gran capacidad física y técnica que puede darle mucho al Benfica. En manos de José, le puede sacar el mejor provecho. Hay que trabajar fuerte”, añadió.

El excapitán de la Selección también destacó la autonomía del entrenador luso frente a la presión externa, tanto por parte de los hinchas como los periodistas.

“Mourinho no se deja llevar por lo que diga la tribuna. Él toma decisiones auténticas. Eso sí, le importa el resultado: si un jugador no rinde, lo deja por fuera. Pero todos tienen la posibilidad de jugar y deben entrenarse como si fueran titulares”, agregó.

Córdoba recordó, además, que el primer año de Mourinho en cualquier club suele ser un periodo de ajustes y exigencia máxima, pues lleva “al límite a sus jugadores para evaluar su resistencia y preparar el equipo ideal para competir al máximo nivel en la siguiente temporada”.

Con estas palabras, el exfutbolista dejó claro que, pese a las críticas, Richard Ríos tiene una oportunidad única de crecer bajo el mando de un técnico que sabe transformar crisis en fortalezas. Para Córdoba, el secreto está en la disciplina, la paciencia y el trabajo duro: tres valores que, con Mourinho al frente, podrían marcar la diferencia en el futuro del colombiano en Europa.

