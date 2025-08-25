Llueven críticas a Richard Ríos en Portugal y el futbolista les respondió

Arrancaron las ligas europeas y varios futbolistas colombianos comenzaron su proceso en sus nuevos equipos, entre ellos, el volante Richard Ríos que ya sumó sus primeros minutos en la Liga de Portugal. No obstante, su inicio ha dado de qué hablar y se han generado diversas opiniones del nivel del cafetero, que, según hinchas, “no ha estado al máximo.



Richard Ríos responde a sus críticos en Portugal

"Continúa trabajando en silencio, Dios te justificará", fueron las palabras del colombiano para responder a las críticas que ha recibido en sus primeros partidos en el Benfica, que ha causado todo tipo de opiniones, pese que, según algunas plataformas, su nivel se ha mantenido en una calificación del 7.5, que es bueno en comparación con otros.

Pese a eso, en redes como X han comenzado una campaña criticando al colombiano que, supuestamente, “no ha podido adaptarse al fútbol portugués. Ante esto, el técnico del Benfica, Bruno Lage, lo defendió y dijo que se ha adaptado bien, que deben darle tiempo para ver todo el talento y seguramente “será determinante en la temporada”.

“¿Dónde están esas personas exigentes con Richard Ríos? Se está adaptando, dadle tiempo, sus alegrías serán las de los aficionados del Benfica”; “Odian a Richard Ríos porque costó 30 millones de euros”, “Ha quedado debiendo para todo lo que pagaron”, han sido algunos comentarios en torno al nivel de Ríos Montoya en Lisboa.

Richard Ríos confirma fichaje con el Benfica Foto: X @SLBenfica

Los números de Richard Ríos

Oriundo de Antioquia, Ríos a sus 25 años ha construido una extensa carrera como profesional desde su paso por el futsal y llamando la atención de un gigante como Flamengo. Ha estado en Mazatlán, Guarani y Palmeiras en donde ha construido un legado de 177 partidos como profesional con 14 goles y 11 asistencias en su historial, demostrando lo influyente que ha sido en cada uno de los clubes que ha estado; además, se volvió en ficha clave de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia.