Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / ¿Problemas para Richard Ríos? El incidente entre Benfica y Palmeiras tras su fichaje

El equipo portugués tuvo que publicar un comunicado para aclarar una situación que se ha comentado en diversos medios deportivos, generando dudas sobre el fichaje del volante de Selección Colombia.

Novedad por parte del Palmeiras tras vender a Richard Ríos al Benfica
Foto: AFP y @Palmeiras
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

El Benfica aseguró este viernes que está cumpliendo con los pagos al club brasileño Palmeiras por el internacional colombiano Richard Ríos, que fue el fichaje más caro de este verano en Portugal, por 27 millones de euros.

El club lisboeta explicó en un comunicado que "no tiene ninguna situación de incumplimiento ante el Palmeiras" y que los pagos se están realizando en base a lo acordado en el contrato, en respuesta a lo afirmado por algunos medios deportivos, que escribieron que se habría producido un atraso en los pagos.

"La primera prestación de la transferencia del jugador Richard Ríos ya está pagada y la segunda prestación será pagada en los límites previstos por el contrato sin implicaciones para el Benfica SAD y conforme lo acordado con el Palmeiras", precisaron las 'águilas'.

Dinero y Richard Rios.jpg
El salario de Richard Ríos en Portugal //
Fotos: AFP y Bénfica

Ríos es centrocampista y firmó un contrato que le une al Benfica hasta junio de 2030.

La cláusula de rescisión pactada asciende a los 100 millones de euros y el club encarnado pagará 419.000 euros por los derechos de formación que tendrá que abonar al Flamengo, club en el que comenzó su carrera deportiva el jugador cafetero.

Ríos jugará a partir de esta sexta jornada de la Liga de Portugal bajo las órdenes del técnico luso José Mourinho, que fue presentado este jueves como nuevo entrenador del Benfica.

Mourinho.jpg
Mourinho //
Foto: AFP

