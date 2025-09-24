Por esta razón podría peligrar Richard Ríos y su continuidad en la Liga de Portugal

Ya completa dos meses en Portugal el volante colombiano Richard Ríos, que fue fichado por más de 20 millones de euros tras su impecable participación en el Mundial de Clubes de la FIFA con la camiseta de Palmeiras, que le permitió abrirse paso al fútbol europeo.

En total, ha disputado 8 partidos con la camiseta del SL Benfica y, poco a poco, la relación de amor que había con el futbolista se ha ido rompiendo con los hinchas que, en redes sociales, lo han criticado fuertemente tras su nivel en el último partido vs. Rio Ave por la liga local.

“Tiene que mejorar para los próximos partidos”; “No sé entiende si es culpa de Mourinho o Ríos no es buen jugador”; “Pésimo rendimiento, les tiemblan las piernas”, son algunos comentarios de aficionados portugueses.

Richard Ríos en Benfica // Foto: Benfica

¿Se acaba la continuidad de Richard Ríos en Portugal?

El periodista deportivo Bruno Andrade, de CNN Portugal, fue crítico con el rendimiento del futbolista colombiano y aseguró que Mourinho empezaría a quitarle continuidad al volante por su rendimiento en los últimos partidos, que, según él, “sería justo debido a que no ha rendido al nivel que esperaban”.



“No quiero fomentar algo malo, pero creo que puede tener una mirada distinta y lo veamos en la suplencia en el próximo partido. Un jugador que no ha sido brillante y viene mal un par de partidos, no ha justificado el precio que pagaron por él. Vamos a ver si Mourinho podría catapultarlo, pero hasta ahora su rendimiento ha caído”, dijo.

No obstante, en rueda de prensa el técnico Mourinho no señaló al colombiano ni a ningún futbolista en particular, sino que fue critico con todo el nivel que mostró el plantel para superar el nivel.

Pese que otros medios como A Bola, que también criticó la llegada del colombiano y el nivel que ha demostrado hasta el momento: “Mostró poca capacidad para desarrollar el equipo cuando tenía el balón en los pies. Demasiados pases errados”, en donde lo calificaron con 4 de 10.