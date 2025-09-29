Richard Ríos jugaría junto a una leyenda del Real Madrid: Mourinho ya lo pidió

Richard Ríos vive uno de sus mejores momentos desde su llegada al Benfica. El centrocampista colombiano se ha ganado la confianza del técnico portugués José Mourinho, quien le ha permitido consolidarse como titular en el equipo luso.

‘The Special One’, que arribó al Benfica el pasado 18 de septiembre tras ser despedido del Fenerbahce, justo después de que el cuadro turco fuera eliminado de la Champions League a manos del propio Benfica, ahora regresa no solo a su país, sino también al club con el que inició su carrera como entrenador hace 25 años. En este nuevo ciclo ha pedido un fichaje de primer nivel, un jugador al que ya dirigió y que incluso fue condecorado con el Balón de Oro.



Ríos podría jugar junto a una 'leyenda' del Real Madrid

De acuerdo con información revelada por el medio español Defensa Central, que sigue de cerca la actualidad del Real Madrid, Mourinho estaría interesado en contar con una leyenda del conjunto merengue que en su momento obtuvo el Balón de Oro.

El técnico habría solicitado al Benfica gestionar el fichaje del francés Karim Benzema. Incluso, el diario Marca señaló que la negociación podría avanzar esta misma semana, en un momento en que arranca la Liga Árabe. Precisamente, el Al-Ittihad Jeddah, equipo donde juega Benzema, cayó 0-2 frente al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

Karim Benzema // Foto: AFP

Mourinho y Benzema, una relación con historia

El delantero francés y Mourinho coincidieron durante tres temporadas en el Real Madrid, etapa que dejó una buena relación entre ambos. Fue el propio entrenador quien lo apodó ‘El Gato’ y le dio continuidad en la delantera blanca. En esas tres campañas, Benzema disputó 150 partidos, anotó 78 goles y entregó 49 asistencias, consolidándose como pieza clave en la ofensiva merengue.

En paralelo, los primeros resultados de Mourinho en el Benfica han sido positivos: suma dos victorias, ante AVS (0-3) y Gil Vicente (2-1), además de un empate frente a Rio Ave (1-1). Este inicio ha reforzado la confianza de Rui Costa, presidente del club, en los pedidos del entrenador, lo que aumenta la posibilidad de apostar por Benzema en la próxima ventana de fichajes.



El Balón de Oro de Karim Benzema

La eventual llegada del francés significaría para Richard Ríos la oportunidad de compartir camerino con una de las grandes figuras del fútbol mundial. Benzema, histórico del Real Madrid tras 14 temporadas y 354 goles que lo convierten en el segundo máximo anotador de la institución, ganó el Balón de Oro en 2022.

Ese año, el delantero superó en la votación a Sadio Mané y Kevin De Bruyne, logrando su primer galardón en una época marcada por el dominio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en este prestigioso premio.