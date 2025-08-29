Durán se quedó sin técnico: despidieron a Mourinho tras eliminación en Champions

El Fenerbahce de Estambul anunció este viernes la destitución del entrenador portugués José Mourinho, poco después de que el equipo quedara fuera de la Liga de Campeones tras perder (1-0) contra el Benfica en la última ronda previa.

"Se acaba nuestra etapa con José Mourinho, quien desde la temporada 2024-2025 ejercía la labor de director técnico de nuestro primer equipo de fútbol. Le agradecemos por el trabajo con nuestro club hasta hoy y le deseamos éxito en su futura carrera", indicó el club turco en un comunicado publicado en su página web.

La etapa de Mourinho en Turquía ha durado apenas un año, tras llegar el pasado verano con el objetivo de devolver al Fenerbahce a la máxima competición europea, algo que no ha podido conseguir.

Mourinho ha dirigido a algunos de los mejores clubes de Europa, entre ellos el Real Madrid, el Inter de Milán, el Chelsea y el Manchester United y ha conquistado la Champions League con el Oporto (2004) y el Inter (2010).

Mourinho, de 62 años, fue nombrado entrenador del Fenerbahçe en junio de 2024 con un contrato por dos temporadas y ha sido destituido cuando ya se han disputado seis jornadas de la nueva temporada de la Super Liga turca.

Durante su etapa en el Fenerbahçe, Mourinho dirigió 62 partidos, con un balance de 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas, logrando un promedio de 2,02 puntos por encuentro.

Según la prensa turca, incluso si el técnico luso alcanza un acuerdo con otro equipo tras su salida, seguirá teniendo derecho a percibir una compensación del club turco estimada en 15 millones de euros.

Por ahora no se han revelado las condiciones exactas de la rescisión, y el propio Mourinho no ha realizado declaraciones públicas sobre su destitución.

La derrota por 1-0 en el Estadio da Luz de Lisboa acortó su estancia en Turquía, marcada, como es habitual en el portugués, por las polémicas y los enfrentamientos.

Según la prensa deportiva turca, la relación de Mourinho con la directiva del club se había tensado durante el mercado de fichajes veraniego, con el extécnico del Real Madrid criticando la ausencia de nuevas llegadas.

"Si la Liga de Campeones era vital para mi club, se habría hecho algo en el mercado de fichajes", declaró antes del partido de vuelta ante el Benfica.

"No creo que el Fenerbahce tenga una lista de fichajes", agregó.

Esas palabras, junto a críticas pasadas a la directiva y a jugadores del Fenerbahce fueron "la gota que colmó el vaso" y llevaron a la directiva a decidir de forma "unánime" su destitución, según la prensa turca.

El diario 'Hürriyet' señaló este viernes que la eliminación del Fenerbahçe de la Liga de Campeones supone un duro golpe no solo deportivo, sino también económico.

De haberse clasificado, el club habría ingresado casi 19 millones de euros como prima de participación, además de unos 9 millones por coeficiente y derechos televisivos. La pérdida de esos ingresos, subrayó el rotativo, obliga a la entidad a contemplar la venta de jugadores.

El Fenerbahce de Estambul quedó en segundo lugar en la liga de 2024/25, por detrás del Galatasaray, equipo con el que Mourinho tuvo duros enfrentamientos, acusando a los árbitros de favorecerle.

En un choque de Copa, después de que su equipo cayera 2-1 ante el Galatasaray, Mourinho agarró la nariz del técnico rival, Okan Buruk, en medio de un altercado en el campo.

El técnico portugués fue sancionado por ese incidente y en otras ocasiones, como cuando se le acusó de racismo al afirmar que en el banquillo del Galatasaray los jugadores "saltaban como monos".