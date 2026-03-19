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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Facatativá bajo el agua: imágenes de dron revelan la magnitud de la inundación

Facatativá bajo el agua: imágenes de dron revelan la magnitud de la inundación

Este jueves, un dron hizo un sobrevuelo por las zonas más afectadas para mostrar la magnitud de las inundaciones y el avance en las labores de drenaje que hacen en el lugar.

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