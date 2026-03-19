Facatativá bajo el agua: imágenes de dron revelan la magnitud de la inundación

El pasado miércoles18 de marzo intensas lluvias provocaron el desbordamiento del río Botello, lo que resultó en una grave emergencia en Facatativá, Cundinamarca. La saturación del sistema de drenaje y el aumento del caudal del río dejaron a varias áreas del municipio, tanto urbanas como rurales, completamente inundadas.

Sectores como Villa Miriam y San Rafael fueron los más afectados, lo que obligó a las autoridades a activar un operativo de emergencia para atender a las familias damnificadas.

A través de la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres (UAEGRD), la Gobernación de Cundinamarca envió ayudas humanitarias esenciales como colchonetas, cobijas, kits de aseo y mercados, mientras que los equipos de rescate y las autoridades locales continúan con las labores de evacuación y limpieza.

Entrega de ayuda humanitaria en Facatativá. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

Sobrevuelo de dron muestra el sector inundado

Este jueves, un dron hizo un sobrevuelo por las zonas más afectadas para mostrar la magnitud de las inundaciones y el avance en las labores de drenaje que hacen en el lugar. Las imágenes aéreas revelan el alcance de la emergencia, con grandes áreas inundadas y viviendas anegadas, especialmente en sectores más vulnerables.



Este sobrevuelo se sumó a los esfuerzos de monitoreo y control de las autoridades para coordinar la atención inmediata de la emergencia.

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), se ha intensificado el trabajo de evaluación y monitoreo, mientras que se continúa con el apoyo de maquinaria especializada para recuperar el sistema de drenaje y evitar futuras inundaciones. El trabajo conjunto de los bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y otras instituciones sigue siendo fundamental para mitigar los riesgos y asistir a los afectados.

Otros municipios también fueron afectados por las lluvias

La emergencia no se limita a Facatativá. Según la Gobernación, en las últimas horas, al menos 14 situaciones críticas se han registrado en distintos puntos del departamento de Cundinamarca, con afectaciones principalmente en vías, movilidad y zonas cercanas a ríos. Municipios como Pacho y San Francisco figuran entre los más impactados por el aumento de caudales, deslizamientos y crecientes súbitas.

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En Pacho, el desbordamiento del río Negro provocó daños en la infraestructura vial, especialmente en la vereda Santa Inés, donde se reportó pérdida de banca en el acceso a un puente. Además, un deslizamiento obligó a evacuar de manera preventiva una vivienda. Por su parte, en San Francisco, aunque no se han reportado afectaciones directas a casas, el incremento de los ríos Cañas y San Miguel mantiene en alerta a las autoridades, que monitorean constantemente varios puntos con remoción de tierra y bloqueos parciales en vías clave.

Otros municipios como La Vega, Quipile y El Peñón también han registrado emergencias por desbordamientos, represamientos y deslizamientos. Ante este panorama, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres mantiene la coordinación con organismos de socorro, mientras se intensifican los trabajos con maquinaria y personal técnico para mitigar riesgos y restablecer la movilidad en las zonas afectadas.

