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Blu Radio  / Entretenimiento  / Vuelven los 'vallenaticos pa la disco' de Maisak con dedicatoria especial

Vuelven los 'vallenaticos pa la disco' de Maisak con dedicatoria especial

El despecho vuelve a ser protagonista para Maisak de cara a una nueva era musical, buscando, por supuesto, seguir creciendo en la industria.

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