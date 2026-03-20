Vuelven los 'vallenaticos pa la disco' de Maisak con dedicatoria especial

Nuevamente Maisak responde con buena música a sus seguidores. Este 19 de marzo, Maikel Rafael Rico Torres estrenó "Te entiendo", una vallenatico pa la disco con una dedicatoria especial a una amor que se fue, pero sigue por ahí rondando el día a día.

Con esta canción, Maisak reafirma una identidad sonora que viene construyendo desde sus raíces caribeñas: un universo donde el vallenato, el género que marcó su infancia en Santa Marta, se cruza con el urbano contemporáneo.

“Este lanzamiento representa mucho de lo que soy yo cuando escribo: contar las cosas como son, con el corazón por delante, pero también con esa seguridad de saber lo que uno vale”, expresó Maisak.

Maisak // Foto: Royalty Records

El artista ha construido un legado importante en el género urbano en pocos años. Ha colaborado con Feid, Ryan Castro, Maluma, Hamilton, Jay Wheeler, entre otros, quienes ven en él un talento llamado a liderar la próxima generación urbana. “Te Entiendo” coincide con uno de los momentos más decisivos en la carrera de Maisak. Comenzó el 2026 reafirmando su posición como una figura clave no solo como intérprete, sino también como compositor dentro de la escena urbana, con su colaboración junto a Nicky Jam.



"Estoy en un momento de luz, de brillo y de trabajo. De mucho sacrificio en cuanto a camellar para hacer las cosas que se requieren muchísimo (…) Con mis canciones te puedes enamorar, perrear y llorar perreando. Hace 10 años vivo en Medellín y al lado de mi familia, pero se volvió el doble de difícil por esas responsabilidades, entonces fue el doble de trabajo. Hoy en día me siento tranquilo por ese lado e hice el proceso que tuve hasta ahora", dijo en octubre de 2024 en diálogo con Blu Radio.