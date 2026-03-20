En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia por lluvias
Ricardo Roa
Explosivo en frontera con Ecuador
Vladimir Padrino

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / BTS, la realeza del K-pop, lanza 'Arirang', su primer álbum en casi cuatro años

BTS, la realeza del K-pop, lanza 'Arirang', su primer álbum en casi cuatro años

El título del álbum alude a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo cultural de identidad nacional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad