Precios de BTS en Colombia: esto valdría ver la banda surcoreana en Bogotá

El sueño de miles de fanáticas en Colombia al fin se hará realidad en 2026, BTS tendrá doble concierto en Bogotá y crece la expectativa de las seguidoras de la agrupación surcoreana de cómo será el proceso de compra al igual en qué escenario se llevarán a cabo estos dos conciertos en el mes de octubre.

El evento será organizado por Páramo Presenta, reconocida promotora de conciertos en Colombia, pero hasta ahora no se ha revelado ni el venue ni el precio que tendrá la boletería. Sin embargo, haciendo una comparación con su gira en 2019 y el mercado de entretenimiento actual se ha conocido masomenos en cuánto podría estar una boleta, al igual cuál escenario sería.

BTS Foto: AFP

Precios BTS Colombia 2026: esto podría costar verlos

Debido a que sus miembros tuvieron que prestar servicio militar obligatorio en Corea del Sur, la banda se tomó una larga pausa y, finalmente, este 2026 volverá. Pero la última vez que tuvieron una gira fue en 2019 y en ese momento los precios fueron "altos" para el mercado que se daba en ese momento.

Por ejemplo, en Brasil los precios más baratos estuvieron sobre los 30 y 180 dólares, es decir, unos 100.000 o 400.000 pesos aproximadamente. Mientras que en rango medio se llegaron a posicionar entre 220 y 330 dólares, además la más costosa en 400 dólares. Pero teniendo en cuenta el mercado actual estos precios podrían subir un poco y se habla de precios desde 100 hasta 450 dólares, es decir, entre más de 300.000 pesos o más de 1.300.000 pesos, esto sin confirmarse ni por parte de Páramo Presenta ni el equipo.



Se espera que el anuncio completo se dé el 20 de enero, día en que la agrupación estrenará nuevo álbum y daría detalles finales de su gira mundial al igual que el inicio de ventas en todos los países que se presentará en 2026.

BTS // Foto: AFP

¿En qué escenario se presentará BTS en Colombia?

Aún esta información no ha sido confirmada por parte de la organización, sin embargo, se ha conocido que el escenario sería 360 y apunta a ser solo estadios, por lo tanto, El Campín se apunta como el indicado para recibir a esta agrupación para dos fechas el 2 y 3 de octubre en donde se dispondrían más de 60.000 boletas a la venta.