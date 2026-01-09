¿BTS en Colombia? Esto se sabe de un posible concierto de la agrupación

Con el éxito de los conciertos en Colombia durante 2024 y 2025, más artistas, bandas y productores se suman a la lista de eventos que todos los meses se realizan en el país. Pero una de las más pedidas por los fanáticos en redes sociales ha sido BTS, la agrupación surcoreana de k-pop que, hasta ahora, nunca se ha presentado en tierras colombianas.

No obstante, a inicios de 2026 la agrupación anunció su regreso con un álbum y gira mundial que se estarían dando en los próximos meses, esto luego de que se pudieran reencontrar tras cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y que ha generado que la expectativa creciera durante meses.

BTS // Foto: AFP

De acuerdo con el portal MusicTrends, la banda se encuentra negociando para llevar su gira en Latinoamérica, en donde podría estar el nombre de Colombia entre las posibilidades y si bien no hay confirmación oficial, lo cierto es que el público colombiano se ha ganado un respeto en la región y la presencia de escenario como El Campín o el Vive Claro le abren la puerta a este tipo de agrupaciones.

"Nos confirman que al menos 7 países de la región estuvieron en negociaciones para hacer parte de la gira que trae de regreso a los escenarios a esta agrupación mundialmente famosa. Este 13 de enero a las 10AM (hora colombiana) conoceremos las fechas de los destinos que visitarán en la que será su gira más ambiciosa y extensa hasta la fecha", informaron del portal mencionado.



Ahora, el rumor de que BTS llegue a territorio colombiano creció cuando Vive Claro respondió un comentario en redes sociales de una persona pidiendo a la agrupación y una "simple mirada", elevó las emociones de los ARMY -comunidad de BTS- de que por fin se dé una presentación de estos surcoreanos en territorio nacional. En los próximos días se conocerían nuevos detalles.