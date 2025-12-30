¿Cuál fue el mejor concierto en Colombia este 2025? Hay opiniones divididas

Tan solo en Bogotá se realizaron se realizaron más de 200 conciertos en este 2025 en sus diferentes recintos de entretenimiento: Movistar Arena, Coliseo MedPlus, Vive Claro, El Campín, Royal Center, Chamorro Hall City y el parque Simón Bolívar. Es decir, más de 800 horas de espectáculo de artistas de talla nacional e internacional.

Pero no solo Bogotá, sino que Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Pereira, entre otras, sumaron a la escena de espectáculos como el Festival La Solar; la gira de Shakira o Silvestre Dangond, o presentaciones locales de artistas populares bajo el liderazgo de Sirvalo Pues.

Y decir cuál es el mejor no es tarea fácil, pues a la final la decisión dependerá de cada persona con base a sus gustos. Algunos han mencionado que los nueves conciertos de Shakira u otros que las más de cuatro horas en Medellín y Bogotá de J Balvin.

Concierto - referencia // Foto: suministrada

¿Cuál fue el mejor concierto en Colombia este 2025?

Hasta el momento se han conocido tres rankings oficiales de los conciertos en Colombia este 2025, en donde se han destacado a seis: J Balvin, Shakira, System of a Down, Dua Lipa, Green Day, Linkin Park.



Por un lado, el primero lo hizo Conciertos Colombia, reconocido portal de cubrimiento de eventos en el país, el cual colocó en primera posición los dos conciertos de J Balvin en su ‘Ciudad Primavera’ en este 2025 como el mejor de este año, seguido por Shakira, Rauw Alejandro, System of a Down y Silvestre Dangond.

J Balvin en Bogotá // Foto: suministrada

Lo mismo hizo Páramo Presenta, promotora de eventos, (con sus conciertos) en donde destacaron los 15 mejores que fueron los siguientes:



Sin confirmar. Shakira. Justice. Beéle. Fito Páez. Serú Girán. Dua Lipa. Funk Tribu. Green Day. Tool. Illya Kuryaki. Fuerza Regida. Rauw Alejandro. Enrique Bunbury. Kevin Kaarl.

Por último, el portal MusicTrends lo hizo con base a la opinión de los fans, en donde se resaltaron los mencionados anteriormente, pero nuevamente con Shakira y J Balvin a la cabeza, por lo tanto, todo apunta en ese orden de ideas que alguno de estos sería el mejor del 2025 y será la opinión de cada personas la que determina cuál específicamente.