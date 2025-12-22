El concierto que más dinero generó en Colombia este 2025 aún no se ha realizado

Año tras año las cifras de entretenimiento en Colombia van creciendo, demostrando que esta industria llegó a tomar un protagonismo difícil de superar. Ejemplo de ello fue el reciente reporte del Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas que demostró que los conciertos generando ganancias de más de 90.000 millones de pesos.

Una cifra impresionante entre enero y noviembre de 2025. Pero esto no es casualidad, pues este año llegó el Vive Claro al país, otro escenario que llegó a competir fuerte en el mercado con artistas de talla mundial y cifras de miles de millones de pesos.

Gracias a esto también, según el Ministerio de las Culturas, Artes y Saberes, Bogotá fue la ciudad que lideró como las que más dinero generó con los conciertos con un recaudo de $50.280 millones, seguida de Medellín, $19.233 millones, y Cali, $6.286 millones.​

Shakira en su concierto en Buenos Aires, Argentina. Foto: AFP

¿Cuáles son los conciertos que más dinero generaron en 2025?

Para sorpresa de muchos, el concierto que más dinero generó este 2025 ni siquiera se ha realizad, eso sí, se encuentra ad-portas de llevarse a cabo y se trata de Bad Bunny y sus tres fechas en Medellín con recaudo de 6.853 millones de pesos, seguido por Shakira en Cali con 3.304 millones de pesos y del Festival Estéreo Picnic en Bogotá con $2.433 millones. Lo curioso, todos eventos organizados por Páramo Presenta.



El ‘Conejo Malo’ se presentará el 23, 24 y 25 en el Atanasio Girardot de Medellín y, aún sin llevarse a cabo, ha dado cifras astronómicas en la industria y en el turismo local, pues varios hoteles han tenido que poner el cartel de lleno para estas fechas ante el incremento de la demanda para ese fin de semana en la capital de Antioquia.

Esta tendencia no parece que se detenga en 2026 y se espera que las cifras sigan creciendo con el paso de los meses.