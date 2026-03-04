En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Debate Gran Consulta por Colombia
Guerra en Irán
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Mundo  / Guerra en Irán llega a su quinto día: última hora, noticias y videos
EN VIVO

Guerra en Irán llega a su quinto día: última hora, noticias y videos

Siga el minuto a minuto con todas las actualizaciones de la guerra en Irán, que desató los ataques el pasado sábado de Israel y Estados Unidos.

Por: Redacción BLU RadioEmisora de radio en Colombia 
|
Iran-AFP.jpg
Ataques en Irán
Foto: AFP

El ejército israelí lanzó nuevos bombardeos contra Irán y Líbano este miércoles, en el quinto día de la guerra que inició junto a Estados Unidos, sin lograr impedir que Teherán extendiera sus represalias por todo Oriente Medio.

En Líbano, arrastrado al conflicto tras los ataques de represalia del movimiento proiraní Hezbolá contra Israel, el balance de muertos aumentó este miércoles.

Los ataques israelíes dejaron al menos seis muertos en los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, y otros cinco en la ciudad de Baalbek, en el este del país. Entre los objetivos alcanzados se encuentra también un hotel en las afueras de la capital libanesa.

Redacción BLU Radio
Emisora de radio en Colombia
Actualizado 4 de mar, 2026
REFRESCAR
  • 06:28 a. m.
    Irán suspende el acto público de despedida a Jameneí anunciado para esta noche

    Irán ha suspendido este miércoles la ceremonia pública de despedida al líder supremo del país, Alí Jameneí, anunciada para esta noche en Teherán, y ha indicado que próximamente se informará del día y la hora de la ceremonia fúnebre.

    La televisión estatal dijo que el acto, que se había anunciado esta mañana, aún no estaba del todo definido.

    Asimismo, la Agencia Tasnim de Noticias, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó de la suspensión de la ceremonia, cuyo comienzo estaba previsto para esta noche a las 22:00 hora local (18:30 GMT) en la mezquita Mosalá de la capital.

  • 06:28 a. m.
    Sánchez le dice no a la guerra en Irán

    El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha recuperado ante el actual conflicto en Oriente Medio el lema del 'No a la guerra' popularizado con la invasión de Irak en 2003 y advirtió este miércoles de que España no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias, en referencia a las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump.

    Sánchez se expresó de esta forma en una declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de la Moncloa con motivo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y después de las amenazas de Trump a España, al que no ha citado explícitamente en ningún momento, por su posición en esta guerra.

  • 05:51 a. m.
    Israel advierte que cualquier sucesor del líder supremo iraní será "objetivo de asesinato"

    El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, amenazó el miércoles con eliminar a cualquier dirigente iraní elegido para suceder al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, quien murió el sábado en los ataques israelo-estadounidenses contra Teherán.

    "Cualquier dirigente elegido por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan de destrucción de Israel, amenazando a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región, y reprimiendo al pueblo iraní, será un objetivo de asesinato, sin importar su nombre ni dónde se esconda", afirmó Katz en un mensaje publicado en X.

  • 05:49 a. m.
    Irán celebrará desde este miércoles por la noche funerales por el líder supremo Alí Jamenei

    Los funerales de Estado de Alí Jamenei, quien dirigió Irán durante casi cuatro décadas y murió el sábado en ataques israelo-estadounidenses, comenzarán este miércoles por la noche y durarán tres días, informó la agencia de prensa oficial Irna.

    "A partir de las 22H00 del miércoles (18H30 GMT), los fieles podrán rendir un último homenaje a los restos del guía mártir de la nación acudiendo a la gran mezquita Imam Jomeini, en Teherán", indicó Irna, citando un comunicado del Consejo Islámico de Coordinación del Desarrollo.

    Alí Jamenei, fallecido a los 86 años, será enterrado en la ciudad santa de Mashhad, en el noreste del país, de donde era originario.

  • 05:48 a. m.
    Guardianes de la Revolución iraníes afirman tener el "control total" del estrecho de Ormuz

    Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron en un comunicado este miércoles que tienen el "control total" del estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio mundial de petróleo a la entrada del golfo Pérsico.

    "Actualmente, el estrecho de Ormuz está bajo el control total de la Armada de la República Islámica", aseguró Mohamad Akbarzadeh, un alto responsable de las fuerzas navales de los Guardianes, citado por la agencia Fars.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho el martes que la Marina de su país podría escoltar a los petroleros a través de Ormuz "si fuera necesario" ante las amenazas de bloqueo de Teherán.

Publicidad

Publicidad

Publicidad