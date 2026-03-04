Guerra en Irán llega a su quinto día: última hora, noticias y videos

El ejército israelí lanzó nuevos bombardeos contra Irán y Líbano este miércoles, en el quinto día de la guerra que inició junto a Estados Unidos, sin lograr impedir que Teherán extendiera sus represalias por todo Oriente Medio.

En Líbano, arrastrado al conflicto tras los ataques de represalia del movimiento proiraní Hezbolá contra Israel, el balance de muertos aumentó este miércoles.

Los ataques israelíes dejaron al menos seis muertos en los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbolá, y otros cinco en la ciudad de Baalbek, en el este del país. Entre los objetivos alcanzados se encuentra también un hotel en las afueras de la capital libanesa.