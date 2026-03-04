En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Debate Gran Consulta por Colombia
Guerra en Irán
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Balacera en medio de un funeral en Bucaramanga dejó dos heridos; capturaron a responsable

Balacera en medio de un funeral en Bucaramanga dejó dos heridos; capturaron a responsable

El violento ataque se presentó en el parque Romero en medio de un funeral en al capital santandereana. Un motociclista resultó herido por una bala perdida.

Publicidad

Publicidad

Publicidad