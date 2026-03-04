Balacera en medio de un funeral en Bucaramanga dejó dos heridos; capturaron a responsable

Dos personas de 18 y 28 años resultaron heridas tras un ataque con arma de fuego ocurrido en la calle 44 con carrera 14, sector del parque Romero, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades de Bucaramanga.

Uno de los heridos es un motociclista que fue impactado por una bala perdida.

"Trabaja como domiciliario en la zona de las flores", dijo un testigo.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el hecho se presentó cuando individuos que se movilizaban en motocicleta realizaron varios disparos contra personas que se encontraban en un funeral, frente al Cemeterio Central. "Habían terminado de dejar en el cementerio a una mujer que fue asesinada a tiros el fin de semana en la ciudad", señalaron algunas personas que estaban en el lugar.



Las víctimas fueron trasladadas de manera inmediata a un centro asistencial de Bucaramanga, donde reciben atención médica. "Gracias a la rápida reacción del Modelo de Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios (MSPOT), uniformados lograron la captura de un hombre de 24 años, presuntamente vinculado al hecho. Al capturado se le incautó un revólver con 10 cartuchos y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones", afirmó el coronel Héctor García, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

El ataque estaría relacionado con una presunta 'guerra' entre bandas del microtráfico del barrio Estoraques de la capital santandereana.

"Este es el bandido que disparó contra varias personas en el Parque Romero. Fue capturado", escribió el alcalde Cristian Portilla, en sus redes sociales.

Las autoridades señalaron que la oportuna intervención permitió controlar la situación y evitar una mayor afectación contra la vida, mientras avanzan las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades adicionales.

