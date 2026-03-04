Colpensiones dejaría de pagar las mesadas a sus afiliados por estas razones

No cabe duda de que para miles de colombianos pensionados, la mesada que reciben de Colpensiones no solo es un ingreso, sino que se convierte en la base principal de su sustento diario. Sin embargo, aunque el derecho a la pensión es irrenunciable, no es automático ni incondicional.

De hecho, la entidad ha reforzado sus mecanismos de control para garantizar que los recursos públicos lleguen únicamente a quienes cumplen los requisitos de ley. Ante esto, existen algunas causas que podrían llevar a que el pago de la mesada sea suspendido de forma temporal o definitiva.



¿Por qué Colpensiones suspende el pago de las mesadas?

Foto: archivo.

Uno de los motivos más comunes para que el pago se suspenda es no acreditar la supervivencia, especialmente en el caso de pensionados que viven fuera del país. En Colombia, la verificación se cruza de manera automática con la Registraduría; sin embargo, quienes residen en el exterior deben presentar certificación cada seis meses ante el consulado o por canales autorizados. Si ese reporte no llega a tiempo, Colpensiones detiene los pagos de manera preventiva.

Por otro lado, la mesada también puede frenarse cuando hay inconsistencias documentales o sospechas de fraude. Colpensiones realiza auditorías sobre historias laborales y soportes entregados por los afiliados; si detecta documentación presuntamente falsa, errores graves o indicios de suplantación de identidad, puede suspender el pago mientras adelanta la investigación correspondiente.



En estos casos, la ley exige que la persona sea notificada y pueda ejercer su derecho a la defensa; si se comprueba la existencia de fraude, la pensión se cancela de manera definitiva y se activan procesos penales.



Pensiones por invalidez y sobrevivencia pueden suspenderse

Las pensiones por invalidez tampoco son estáticas. La normativa permite solicitar revisiones médicas periódicas para confirmar que la pérdida de capacidad laboral sigue siendo igual o superior al 50 %. Si el beneficiario no asiste a las valoraciones programadas, la mesada puede suspenderse.

En el caso de las pensiones de sobrevivientes, también existen controles claros. Por ejemplo:



Hijos mayores de edad que estudian deben presentar certificado de escolaridad al inicio de cada semestre.

deben presentar certificado de escolaridad al inicio de cada semestre. Cónyuges o compañeros permanentes deben demostrar convivencia y dependencia económica cuando la entidad lo requiera.

La ausencia de estos documentos genera suspensión automática hasta que se subsane la situación.

