Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Turismo  / Viajeros celebran decisión que obligaría a aerolíneas compensarlos por retraso en nuevos casos

Viajeros celebran decisión que obligaría a aerolíneas compensarlos por retraso en nuevos casos

El Tribunal General examinó una pregunta prejudicial desde Alemania sobre el caso de dos pasajero que reclaman una compensación.

Avión - Aerolínea
Aerolínea - Foto de referencia
Unsplash
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de mar, 2026

