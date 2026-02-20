En vivo
Este programa sin costo de conocida aerolínea hizo crecer los turistas que hacen escala en Panamá

Según Copa, en 2025 más de 200.000 pasajeros decidieron permanecer en Panamá durante su conexión.

