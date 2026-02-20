Este programa sin costo de conocida aerolínea hizo crecer los turistas que hacen escala en Panamá

Más de 200.000 pasajeros aprovecharon su conexión aérea en Panamá para hacer turismo en 2025, una cifra récord que representó un crecimiento del 25 % frente a 2024. El incremento estuvo impulsado por el programa Panamá Stopover, desarrollado por Copa Airlines junto con autoridades turísticas del país centroamericano.

La iniciativa permite que viajeros en tránsito conviertan su escala en una estadía sin costo adicional en el tiquete aéreo, integrando a Panamá como un destino adicional dentro del mismo itinerario.



¿Qué es el programa Panamá Stopover y cómo funciona?

El programa está dirigido a pasajeros que viajan a través del Hub de las Américas, el centro de conexiones de Copa Airlines en Panamá. La propuesta permite extender la permanencia en el país sin modificar el valor del boleto, facilitando que el viajero explore el destino antes de continuar hacia su destino final.

Turismo en Panamá Foto: Unsplash

El esquema fue diseñado para capitalizar la posición estratégica de Panamá como punto de enlace aéreo en la región, incentivando el turismo mediante la conversión de escalas técnicas en visitas de varios días.

Durante 2025, la estadía promedio de los viajeros que utilizaron el programa se situó en aproximadamente tres días, generando movimiento en sectores como hotelería, gastronomía, comercio y operadores turísticos.



¿Cuántos turistas crecieron gracias a este programa en 2025?

Según datos divulgados por la aerolínea, en 2025 más de 200.000 pasajeros decidieron permanecer en Panamá durante su conexión, superando en 8 % la meta anual proyectada.



El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, señaló que estos resultados reflejan el impacto de un centro de conexiones consolidado que permite transformar el tránsito aéreo en visitas efectivas al país.

Desde su lanzamiento en 2019, Panamá Stopover ha permitido que más de 730.000 viajeros incluyan al país dentro de su recorrido internacional.

Copa Airlines Foto: Unsplash

¿Qué hacer en escala en Panamá?

Entre las experiencias más valoradas por quienes aprovechan el programa se encuentran las visitas al Canal de Panamá, recorridos de compras, gastronomía local, playas y actividades de naturaleza.

La diversidad cultural y la variedad de opciones turísticas han sido destacadas como factores que contribuyen a que el país se consolide como un destino atractivo para distintos perfiles de viajeros.

El desempeño del programa en 2025 contó con el respaldo de más de 80 aliados del sector turístico, que participan en la oferta de servicios y experiencias para los visitantes.



¿Por qué Panamá se consolida como hub turístico en la región?

La estrategia se apoya en la conectividad aérea que ofrece el Hub de las Américas, facilitando enlaces entre múltiples destinos del continente. Al permitir que el pasajero agregue un segundo destino sin recargo en la tarifa, la iniciativa busca incrementar el flujo de turistas internacionales.