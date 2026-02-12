Los 15 mejores destinos para viajar solo en 2026, según expertos: ¿cuántos conoce?

Viajar solo sigue ganando adeptos en todo el mundo y, de cara a 2026, un listado elaborado a partir de millones de valoraciones de viajeros destaca 15 ciudades y regiones ideales para recorrer sin compañía.
El reconocimiento corresponde a los Travelers’ Choice Awards Best of the Best, de Tripadvisor, que distinguen a los destinos con un volumen sobresaliente de opiniones positivas durante un periodo de 12 meses, situándolos entre el 1 % mejor valorado de más de ocho millones de perfiles en la plataforma.
¿Cuáles son las mejores ciudades para viajar solo?
Dublín, Irlanda: La capital irlandesa combina tradición literaria, espacios verdes y actividades para hacer solo. Desde paseos por St. Stephen’s Green o Phoenix Park hasta visitas al zoológico, la ciudad ofrece alternativas culturales y de ocio. También es un punto de referencia para quienes siguen la obra de escritores como Yeats y Joyce, además de contar con tiendas de diseño y propuestas gastronómicas locales.
Berlín, Alemania: La capital alemana destaca por su identidad contemporánea y su peso histórico. Los restos del Muro de Berlín y el arte urbano que hoy lo cubre conviven con símbolos como el reloj mundial de Alexanderplatz. Restaurantes históricos, entre ellos Zur Letzten Instanz —activo desde el siglo XVI—, forman parte del recorrido urbano.
Londres, Reino Unido: La ciudad reúne barrios con identidades marcadas, como Shoreditch, Camden y Portobello Road. Entre palacios, museos, restaurantes con estrella Michelin y pubs tradicionales, la oferta es amplia. Sus calles adoquinadas y monumentos emblemáticos consolidan a la capital británica como un destino versátil.
Santiago, Chile: La capital chilena combina historia y modernidad. En barrios como Bellavista se concentran cafés y vida nocturna, mientras que el Parque Forestal alberga espacios culturales. La arquitectura abarca desde iglesias del siglo XVI hasta torres contemporáneas, con centros comerciales y gastronomía local que completan la experiencia.
Edimburgo, Reino Unido: Reconocida por su patrimonio y festivales, la capital escocesa integra la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva —ambas Patrimonio de la Humanidad— junto a museos y galerías. Durante el verano y el invierno se celebran eventos culturales que forman parte de su identidad anual.
Nueva York, Estados Unidos: Entre los principales atractivos figuran el Empire State Building, la Estatua de la Libertad y Central Park. Museos como el Metropolitan Museum of Art y espacios menos transitados como The Cloisters amplían la oferta. Mercados, bibliotecas y barrios icónicos completan la experiencia urbana.
Hanói, Vietnam: La capital vietnamita conserva su Barrio Antiguo, monumentos históricos y arquitectura colonial, junto a desarrollos modernos. Lugares como el Mausoleo de Ho Chi Minh y la prisión Hoa Lo reflejan su pasado. Más de 600 templos y pagodas, además de lagos y bulevares arbolados, forman parte del paisaje.
Madrid, España: Edificios de estilo monumental, como el Palacio Real o el Ayuntamiento, caracterizan la capital española. Desde la Puerta del Sol hasta el Parque del Retiro, el recorrido incluye museos y plazas emblemáticas. La gastronomía, con platos tradicionales como la paella, acompaña la experiencia cultural.
Bali, Indonesia: La isla ofrece playas de arena blanca, arrecifes de coral y vestigios de la Segunda Guerra Mundial bajo el mar. En tierra firme, templos de piedra y selvas tropicales marcan el entorno. Ubud concentra actividades culturales, talleres artesanales y prácticas de bienestar.
Ciudad del Cabo (centro), Sudáfrica Ubicada en el extremo sur del continente africano, combina playas como Blaauwberg con jardines botánicos como Kirstenbosch. La Reserva Natural del Cabo de Buena Esperanza suma rutas de senderismo y vistas panorámicas. Robben Island, antigua prisión de Nelson Mandela, también integra el circuito histórico.
Ámsterdam, Países Bajos Canales, casas coloridas y puentes definen la capital neerlandesa. Entre los puntos destacados están la Casa de Ana Frank, el Museo Van Gogh y el mercado flotante de flores. La bicicleta es uno de los medios de transporte más utilizados por residentes y visitantes.
Cusco, Perú: La ciudad andina combina herencia inca y arquitectura colonial. El Qoriacancha y la iglesia de Santo Domingo evidencian esta superposición histórica. Festividades, textiles tradicionales y vestigios arqueológicos forman parte de su oferta cultural.
Dubái, Emiratos Árabes Unidos: Rascacielos como el Burj Khalifa y espacios culturales como la Ópera de Dubái representan su perfil moderno. Los zocos de oro, especias y textiles contrastan con parques temáticos y experiencias en el desierto, como paseos en globo aerostático.
Córcega, Francia: La isla francesa combina ambiente relajado y paisajes montañosos. Bastia es uno de sus principales puertos, mientras que rutas ferroviarias atraviesan pueblos rurales hasta llegar a la costa. Senderos como el GR 20 atraen a aficionados al excursionismo.
Lisboa, Portugal: La capital portuguesa alberga museos como el Marítimo y la Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves. Monumentos como el Padrão dos Descobrimentos, el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém —Patrimonio de la Humanidad— forman parte de sus principales atractivos arquitectónicos.