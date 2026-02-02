Avianca dará beneficio a todos los viajeros que vuelen al exterior desde febrero: alegrará a muchos

La cantidad de colombianos que viajaron al exterior en 2025 subió 4.3 % y alcanzó los 5.8 millones, según cifras de Anato, que confirmó también que el principal destino al que vuelan los connacionales es Estados Unidos, con alrededor de 1.7 millones de viajeros lo que representó casi el 30 % del total.

Ahora, los pasajeros que viajen al exterior con Avianca encontrarán un cambio relevante en la tarifa más económica de la aerolínea. La compañía ajustó su estructura tarifaria para vuelos internacionales en las Américas, incorporando un beneficio que hasta ahora no estaba incluido en ese tipo de tiquetes.



Qué cambia para quienes compren tiquetes internacionales

Desde los tiquetes comprados a partir del 27 de enero de 2026, los viajeros que vuelen bajo la tarifa Light podrán llevar un artículo personal y un equipaje de mano tipo carry-on de hasta 10 kilogramos, sin pagar un valor adicional por este concepto.

El equipaje de mano también tiene otras restricciones al momento de volar. Foto: Unsplash

La modificación aplica exclusivamente para rutas internacionales dentro del continente americano y depende de la fecha de compra del pasaje, no de la fecha del viaje.

La aerolínea aclaró que las nuevas condiciones no alteran los beneficios asociados a otras tarifas de su portafolio.



“Seguimos evolucionando nuestra propuesta de valor para ofrecer alternativas claras, competitivas y coherentes con los distintos tipos de viaje”, señaló Otto Gergye, director comercial de Avianca.



Qué ocurre con los vuelos nacionales en Colombia

En el mercado doméstico, Avianca no realizará modificaciones. La tarifa Basic seguirá incluyendo únicamente un artículo personal, manteniendo así una oferta diferenciada entre vuelos nacionales e internacionales, en línea con los patrones de viaje identificados por la compañía en cada segmento.

Foto: AFP.

La inclusión del equipaje de mano en la tarifa Light se suma a otros ajustes que la aerolínea viene implementando durante 2026 para fortalecer su propuesta de valor. Entre estos se encuentra la expansión de Business Class Américas a toda su red, incluidos vuelos nacionales en Colombia, Ecuador y Guatemala.

Adicionalmente, Avianca avanza en la modernización de la experiencia en tierra, con mejoras en servicios como el check-in Insignia, la renovación de salas VIP y la implementación progresiva de conectividad Wi-Fi a bordo.