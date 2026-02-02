Llega el tráiler oficial de 'El diablo viste a la Moda 2': detalle decepcionaría a los fanáticos

Luego de 20 años de espera, el mundo del cine volvió a estremecerse tras el anuncio del regreso de una de las películas más queridas de principios de los 2000. Se trata de El Diablo Viste a la Moda, protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep.

La historia sigue a Andrea Sachs, una joven periodista que, casi sin proponérselo, se ve obligada a cambiar el rumbo de su carrera al ingresar a los pasillos de una de las revistas de moda más importantes del mundo.

'El Diablo Viste a la Moda 2' // Foto: Disney

Durante su paso por la publicación, Sachs realiza todo tipo de labores —menos periodismo—, poniendo a prueba sus habilidades en un trabajo que “un millón de chicas matarían” por tener. Sin embargo, la trama da un giro cuando deja de ser vista como una simple asistente y se convierte en una pieza clave del desfile de moda más importante del año, evento crucial para mantener el prestigio de la revista.

Todo esto ocurre bajo la constante presión de una jefa autoritaria y exigente, que rara vez reconoce el esfuerzo de quienes trabajan a su lado.



¿Cuándo sale El Diablo Viste a la Moda 2?

El importante estudio de cine y distribuidor estadounidense 20th Century Studios, propiedad de The Walt Disney Company, publicó el primer trailer oficial de la película, que muestra el regreso de Andrea Sachs a Runway, esta vez, desde una posición más respetada, para ser una de las principales editoras de la revista, en medio de serios problemas de negocios que atraviesa la compañía.



La segunda entrega da un giro total a los roles de varios personajes, que antes pasaban más desapercibidos, mientras que Miranda Priestly se ve en una posición de poder más limitada, generando un nuevo conflicto entre los protagonistas frente a la renovada realidad de la revista.

Aunque el estudio anunció que El Diablo Viste a la Moda 2 se estrenará el 1 de mayo en Estados Unidos, en Latinoamérica llegará el 30 de abril, un día antes que en el resto del mundo, según confirmó 20th Century Studios en el tráiler doblado al español latino.



Tráiler de 'El Diablo Viste A La Moda 2': cambios inesperados

Tras el lanzamiento del primer tráiler de la película, surgió un detalle que no pasó desapercibido para la audiencia latinoamericana. Muchos fanáticos de la icónica película cuestionaron los cambios en las voces de doblaje, expresando su descontento por la salida del elenco que dio vida a la primera entrega.

Publicidad

En este nuevo estreno, los actores que doblan a los personajes principales son distintos al reparto original, algo que, según los fans, modifica la intensidad y el carácter de cada personaje, cuyas voces originales se habían convertido en un sello distintivo.

En el caso de Miranda Priestly, la actriz de doblaje en 2006 fue la mexicana Patricia Mainou, quien dio vida a la irreverente jefa de redacción de Runway. Para la secuela, la actriz encargada será también mexicana: Rebeca Manríquez.

Las voces de Emily, Andrea y Nigel también cambiaron. En la primera película fueron interpretadas por Adriana Rodríguez, Marisol Castro y Miguel Ángel Reza, mientras que en la secuela serán Irasema Terrazas, Cristina Hernández y Óscar Gómez, respectivamente.

Publicidad

Estos cambios han generado una ola de comentarios entre los fans, quienes esperaban que, junto con el regreso de la famosa película, regresara también su elenco de doblaje original. Hasta el momento, ni 20th Century Studios ni The Walt Disney Company han emitido declaraciones al respecto, lo que para muchos confirma la permanencia de los nuevos actores de doblaje en la secuela de 2026.