Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Llega el tráiler oficial de 'El diablo viste a la Moda 2': detalle decepcionaría a los fanáticos

Llega el tráiler oficial de 'El diablo viste a la Moda 2': detalle decepcionaría a los fanáticos

Tras veinte años de espera, Andrea Sachs regresa al mundo de la moda desde un nuevo cargo para enfrentarse a la renovada realidad de Runway y a su temida líder. No obstante, algunos giros de la historia ya generan descontento entre los fanáticos.

