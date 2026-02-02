En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / 'Titi' Rodríguez enamora al Cali con sus goles: "Busqué el triplete para llevarme el balón"

'Titi' Rodríguez enamora al Cali con sus goles: "Busqué el triplete para llevarme el balón"

El delantero lleva tres goles en cuatro partidos y estuvo a punto de anotar triplete en el último encuentro contra el Pasto, pero una decisión arbitral -que generó opiniones divididas- lo impidió.

