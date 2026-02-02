'Titi' Rodríguez enamora al Cali con sus goles: "Busqué el triplete para llevarme el balón"

Steven ‘Titi’ Rodríguez vive un inicio soñado con el Deportivo Cali y ya se ganó el cariño de la hinchada a punta de goles. Con tres anotaciones en cuatro partidos, el delantero atraviesa un momento dulce en Palmaseca y no esconde su ambición.

De hecho, en el último partido del azucarero contra el Deportivo Pasto, fue figura al anotar doblete en los minutos 28 y 75, pero estuvo muy cerca de marcar triplete, pero el árbitro lo impidió.

“Era mi primer triplete en el fútbol colombiano. Jugué los 96 minutos buscándolo, quería llevarme el balón para la casa”, confesó entre risas en entrevista con Blog Deportivo, reflejando el hambre goleadora que hoy lo tienen como una de las figuras del equipo.

Antes de que termine la mañana, repasemos los golazos de la victoria de ayer 💯

¿Cuál anotación les gustó más? 💚

Dinenno ⚽️

'Titi' ⚽️⚽️ pic.twitter.com/uZiJPnBwTx — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) February 2, 2026

El atacante se mostró satisfecho no solo por su rendimiento individual, sino por la decisión de haber llegado a un club que considera histórico y con el que quiere triunfar de la mano del entrenador Alberto Gamero.



“Es un equipo muchas veces campeón, que ha competido internacionalmente a la par de los grandes. Llegar acá y aportar es importante para mí y para mi familia. Hasta ahora ha sido una decisión muy acertada”, aseguró.

Titi Rodríguez con el Deportivo Cali X: @DeportivoCaliCP

Más allá de los goles, el delantero resaltó la rápida adaptación al trabajo de Alberto Gamero. Destacó la claridad del entrenador y el énfasis en la contundencia y la sincronía ofensiva.

Publicidad

“El profe es muy directo, sabe lo que quiere y lo dice sin problema. Trabajamos mucho el doble nueve en la semana y en el partido se notó. Intercambiamos posiciones, no nos invadimos los espacios y eso dio resultado”, explicó sobre su sociedad en ataque.



Rompió su camiseta

Uno de los momentos más comentados del partido fue una jugada en la que Rodríguez estuvo cerca del triplete y terminó rompiendo su camiseta por la frustración. El propio jugador relató la acción: tras un amague que dejó en el camino al defensor y al arquero, intentó definir con sutileza, pero el balón se fue por milímetros.

“La vi muy hecha, me aceleré y cuando no entró sentí impotencia. Ahí fue cuando me di cuenta que la camiseta estaba rota”, contó entre risas.

El próximo partido del Cali será el domingo 8 de febrero en condición de local contra Millonarios y el 'Titi' espera volver a figurar con sus goles.