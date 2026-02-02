Una emergencia registrada en Brasil dejó como saldo la muerte de un adolescente de 13 años tras un ataque de tiburón ocurrido en la playa Del Chifre, en el municipio de Olinda, departamento de Pernambuco. La víctima fue identificada por las autoridades como Deivson Rocha Dantas.

Según información preliminar entregada por organismos de socorro a medios locales, el menor se encontraba nadando en el mar junto a otros adolescentes cuando fue sorprendido por el animal. Tras el ataque, sus acompañantes lograron sacarlo del agua y llevarlo hasta la orilla, donde intentaron auxiliarlo mientras se solicitaba atención médica de emergencia.

Ante la falta de una ambulancia en el lugar, un habitante del sector trasladó al menor en un vehículo particular hasta el Hospital del Tricentenario, donde ingresó sin signos vitales debido a una grave hemorragia. Así lo confirmó el médico Levy Dalton, quien señaló que, pese a los esfuerzos del personal de salud, no fue posible reanimarlo.

Niño de 13 años perdió la vida tras ataque de un tiburón en reconocida playa

Familiares del adolescente indicaron que el menor había acudido a la playa sin autorización de su madre. Testigos del hecho aseguraron que el ataque ocurrió de manera repentina y denunciaron la ausencia inmediata de guardavidas en el sector al momento de la emergencia.

“Devoró casi toda su pierna. Llamamos a la ambulancia, pero no llegó a tiempo”, dijo entre lágrimas en entrevista con TV Globo Lídia Emanuelle, tía de Deivson.

De acuerdo con cifras oficiales, en la zona se han registrado 82 ataques de tiburón y 27 muertes desde 1992. Aunque la playa Del Chifre cuenta con señalización de advertencia y es monitoreada por el Comité Estatal de Monitoreo de Incidentes con Tiburones (CEMIT), las autoridades reiteraron el llamado a respetar las restricciones y evitar el ingreso al mar en zonas consideradas de alto riesgo.