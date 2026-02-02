Expresidente Uribe fue a misa en Riohacha con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

¿Coincidencia o reunión? Esa es la pregunta que cientos de usuarios han realizado en redes sociales, luego de que se compartiera un video de 39 segundos en el que se ve al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a la precandidata presidencial Paloma Valencia y al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Los tres comparten en asiento en una de las bancas de la parroquia Nuestra Señora de Los Remedios, en Riohacha, en medio de la conmemoración del Día de la Virgen de los Remedios, patrona de la capital de La Guajira.

Llama la atención que, mientras que Paloma Valencia está sentada junto al exmandatario y jefe natural de Centro Democrático, a su lado hay un hombre sentado, y a la izquierda de este se ubica el abogado Abelardo de la Espriella. Incluso, este último compartió en redes sociales una fotografía suya dentro del templo católico, sin embargo, no mostró que estaba acompañado de Valencia ni Uribe.

Una situación similar mostró en sus redes la precandidata presidencial, quien dejó verse junto a su jefe de partido, pero recortó a de la Espriella de la fotografía. Ella salió junto al expresidente a acompañar la procesión de la patrona de Riohacha, a pesar de la fuerte lluvia.



Como se recordará, el expresidente Uribe invitó en semanas pasadas a de la Espriella a sumarse a la consulta interna del Centro Democrático, sin embargo, el abogado rechazó la oferta y aseguró que se iría directo a primera vuelta a partir de las firmas que reunió.

