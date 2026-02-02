En vivo
Embajador García Peña reconoció que reunión entre Petro y Trump es impredecible

Embajador García Peña reconoció que reunión entre Petro y Trump es impredecible

La agenda del presidente Gustavo Petro comenzó hoy y se extenderá hasta el próximo 5 de febrero.

petro-whashington.jpg
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viaja este domingo a Washington para su crucial reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo recibirá el martes en la Casa Blanca con el objetivo de recomponer la relación bilateral deteriorada en el último año por ataques verbales mutuos.
Foto: Presidencia de la República
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

