Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Corte Constitucional le pone freno a respuestas incompletas en temas de salud reproductiva

Corte Constitucional le pone freno a respuestas incompletas en temas de salud reproductiva

El alto tribunal amparó el derecho fundamental al acceso a la información en salud reproductiva de una mujer que solicitó a su EPS orientación sobre un procedimiento de recanalización tubárica, con el fin de revertir una ligadura de trompas realizada hace 20 años

