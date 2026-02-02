No existe doble militancia: Marelen Castillo por decisión del CNE de revocar su candidatura

La representante a la Cámara Marelen Castillo se refirió a la decisión del Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción de su candidatura al Senado por el Centro Democrático. El CNE tomó la decisión al considerar que hubo doble militancia, algo que Castillo niega.

“Participé en el proceso electoral desde un grupo significativo de ciudadanos, una figura de naturaleza ciudadana y coyuntural, que no implica afiliación partidista, militancia formal ni estructura orgánica permanente”, explicó Castillo.

Marelen Castillo // Foto: AFP

Es importante recordar que la representante logró su curul en el Congreso tras ser la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en las elecciones de 2022. Castillo anunció que acudirá a las instancias judiciales para controvertir la decisión del CNE.

“Castillo reiteró que en su caso no existe doble militancia, pues su llegada a la Cámara de Representantes se dio en virtud de un derecho constitucional personal, consagrado en el artículo 112 de la Constitución y desarrollado por el Estatuto de la Oposición, y no como resultado de militancia en partido político alguno”, señaló el equipo de la representante en un comunicado.



Actualmente, Marelen Castillo es candidata al Senado por el Centro Democrático.