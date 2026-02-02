En vivo
Petro ya está en Estados Unidos para su crucial reunión con Trump en la Casa Blanca

Antes de iniciar su viaje a la capital estadounidense, para el que recibió un visado espacial luego de que el Departamento de Estado estadounidense se lo cancelara tras su inclusión en la llamada 'lista Clinton', Petro anunció que se entrevistó con el jefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara.

petro-whashington.jpg
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viaja este domingo a Washington para su crucial reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo recibirá el martes en la Casa Blanca con el objetivo de recomponer la relación bilateral deteriorada en el último año por ataques verbales mutuos.
Foto: Presidencia de la República
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de feb, 2026

