En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Falcao
Mineápolis

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ya se ultiman detalles para viaje de Petro a Estados Unidos y su reunión con Donald Trump

Ya se ultiman detalles para viaje de Petro a Estados Unidos y su reunión con Donald Trump

Está previsto que el jefe de Estado viaje este domingo primero de febrero a Washington, donde sostendrá una reunión con el presidente Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad