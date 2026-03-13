Matan a cobradiario en plena plaza de mercado en Barranquilla: tenía varias anotaciones

Un desconocido que caminaba por el sector de El Boliche, en el centro de Barranquilla, fue el encargado de perpetrar el homicidio contra Luis Alberto Donado Benavides, un cobradiario de 39 años al que ni siquiera hubo tiempo de llevar hasta un centro asistencial para intentar salvarle la vida.

La Policía Metropolitana de Barranquilla abrió una investigación para encontrar al responsable y confirmar las razones del crimen, aunque el ataque podría ir en línea con las confrontaciones que se libran entre prestamistas en el Atlántico por el control de las rutas de cobro.

Al momento de su muerte, Luis Alberto realizaba la recaudación de sus préstamos, por lo que las autoridades entrevistaron a los comerciantes de la zona en busca de nuevas pistas.

La víctima tiene cuatro anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio, Spoa, por porte ilegal de armas de fuego, hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar.



Otras muertes

Estos no fueron los únicos hechos violentos registrados en la capital del Atlántico, puesto que en la jurisdicción se sumaron dos homicidios más en las últimas 24 horas. Sus nombres son Jullders Moisés Mejía Hernández, de 24 años, y Luis José Sanjuan Boneth, de 17, también conocido como ‘Mamby’.



El adolescente fue alcanzado por las balas en la terraza de su vivienda en el barrio Villa Rica, en el municipio de Malambo. Mientras tanto, Jullders alcanzó a llegar a un centro asistencial pero no pudo recuperarse del atentado del que fue blanco en el barrio Bajo Valle, suroccidente de Barranquilla.

Relatan las autoridades que su asesino entró en su casa y le disparó ante la mirada de sus familiares. De él solo se sabe que tenía una anotación judicial por tráfico de drogas.

Hay que informar también que en Galapa, atentaron contra la vida de Kira Paola Meola Pernett, de 30 años. Cuenta la víctima que a su casa llegó un hombre con el uniforme de la empresa Gases del Caribe y, tras unos minutos de charla, sacó un arma para propinarle dos disparos. Hasta el momento su estado de salud es estable.