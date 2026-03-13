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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Matan a cobradiario en plena plaza de mercado en Barranquilla: tenía varias anotaciones

Matan a cobradiario en plena plaza de mercado en Barranquilla: tenía varias anotaciones

La Policía Metropolitana de Barranquilla abrió una investigación para encontrar al responsable.

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