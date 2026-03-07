A la cárcel siete hombres de la 'Nueva Generación', responsables de homicidios en Cartago, Valle

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez penal de control de garantías a siete señalados integrantes del grupo delincuencial autodenominado ‘Nueva Generación’, que estarían implicados en la ejecución de homicidios selectivos y el tráfico local de estupefacientes en Cartago, Valle del Cauca.

De acuerdo con la investigación, estas personas habrían participado en una ola de violencia que dejó 11 personas muertas entre el 30 de noviembre de 2024 y el 25 de enero de 2025, y ejercido diferentes roles ilegales como sicarios, conductores o facilitadores.

"Se trata de Jesús Davis Chirino Valero, alias 'Valero'; Joseph Daniel Mantilla Corzo, alias 'Timmy'; Jhon Fredy Ramírez Bedoya, alias 'Barbado'; Geovanny Hernández Giraldo, alias 'Mono Liso'; Diego Antonio Serrano Lizarazo, alias 'El Mono'; Luis Enrique Díaz Naranjo, alias 'El Gordo', y César Camilo Aguilar Barragán", dice un comunicado.

Los crímenes estarían relacionados con disputas armadas con otras estructuras delictivas de la región por el control de las actividades de narcomenudeo y otras rentas ilícitas. Uno de los casos más sonados es el del asesinato de una madre y su hijo menor de edad en un puesto de ventas ambulantes en el parque de Cartago.



"Los hechos ocurrieron el 30 de noviembre de 2024, hacia las 7:30 de la noche, en el parque La Estación del municipio de Cartago. Según la investigación, una mujer y su hijo menor se encontraban en vía pública cuando dos hombres, identificados como Luis Enrique Díaz Naranjo, alias “Luis El Gordo”, y Jesús David Chirino Valero, alias “Valero”, llegaron al lugar en un taxi. De acuerdo con las autoridades, Chirino Valero habría disparado con un arma de fuego, causando la muerte de la mujer y del menor", explicó el fiscal en la audiencia.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Valle del Cauca, en apoyo de fiscales de la Delegada para la Seguridad Territorial, les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los procesados no aceptaron los cargos y recibieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad.