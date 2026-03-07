Fiscalía activa plan especial en Santander para garantizar seguridad electoral

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Santander, activó una estrategia institucional para acompañar las elecciones legislativas y presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo, con el objetivo de fortalecer la presencia de autoridades y atender posibles delitos electorales.

En total, 23 fiscales seccionales y locales estarán desplegados en los diferentes municipios del departamento, prestando atención prioritaria a cualquier denuncia ciudadana. De manera complementaria, los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se ubicarán en los puestos de votación de mayor concentración de personas para garantizar el orden y la legalidad durante la jornada.

Según el mapa de riesgo electoral, se realizará un acompañamiento especial en los municipios de Bucaramanga, Barrancabermeja, Girón, Floridablanca, Cimitarra, Sabana de Torres y Piedecuesta, considerados puntos críticos por el historial electoral y factores de riesgo detectados por la Fiscalía.

Además, los Centros de Atención al Victima (CAV) ubicados en Bucaramanga (carrera 19 N° 24-61) y Floridablanca (calle 5 N° 2-160) atenderán de manera continua a quienes deseen interponer denuncias de manera presencial, antes, durante y después de la jornada electoral. Las Unidades de Reacción Inmediata (URI) en Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja garantizarán atención las 24 horas del día.



La ciudadanía también puede presentar denuncias a través de los canales virtuales de la Fiscalía utilizando el botón “Denuncia Fácil”, así como consultar un micrositio especial con información sobre delitos electorales, rutas de denuncia y canales de atención. Para atención telefónica, están habilitadas las líneas 01 8000 9197 48, 122 desde celular y la línea 157 de la Policía Nacional para casos de anticorrupción.

La Fiscalía destacó que este plan busca garantizar elecciones transparentes y seguras, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en los procesos democráticos y asegurando una respuesta inmediata ante cualquier irregularidad.