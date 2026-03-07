En vivo
Santanderes  / Fiscalía activa plan especial en Santander para garantizar seguridad electoral

Fiscalía activa plan especial en Santander para garantizar seguridad electoral

Los municipios de Bucaramanga, Barrancabermeja, Girón, Floridablanca, Cimitarra, Sabana de Torres y Piedecuesta contarán con fiscales, CTI y unidades de reacción inmediata para atender denuncias y garantizar la seguridad electoral antes, durante y después de la jornada del 8 de marzo.

