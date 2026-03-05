En vivo
Fiscalía avanza en 5 casos de incautación de dinero para indagar posible lavado de activos

Fiscalía avanza en 5 casos de incautación de dinero para indagar posible lavado de activos

Hasta el momento se han legalizado tres capturas y se busca determinar si los recursos tienen relación con delitos electorales u otro origen irregular.

