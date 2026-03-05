Rodrigo Contreras responde si su gol puede ganar el Puskás tras darle la vuelta al mundo

El delantero argentino Rodrigo Contreras sigue siendo protagonista tras el golazo que marcó con Millonarios ante Atlético Nacional en el partido de eliminación directa de la Copa Sudamericana, una anotación que rápidamente dio la vuelta al mundo y que incluso comenzó a ser mencionada como candidata al premio Puskás de la Fifa.

En entrevista con Blog Deportivo, el atacante habló sobre la jugada y reaccionó a la posibilidad de que su obra compita por el galardón al mejor gol del año, pues fueron aproximadamente 58 metros los que recorrió el balón para entrar al arco de David Ospina, quien no puedo evitar el 0-1 parcial.

"Ojalá que se pueda dar, que si se da para el premio Puskás sería algo muy lindo. Todavía queda mucho. Sería algo que me haría muy feliz y algo único para tener en la vitrina ahí del museo de casa", afirmó.

⭐️🔝 El go-la-zo de la noche: Contreras y una verdadera jugada mágica para la clasificación de @MillosFCoficial a Fase de Grupos@CocaColaAr

#LaGranConquista pic.twitter.com/hkZKr34DsM — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 5, 2026

En ese sentido, el propio Contreras reconoció que la anotación tiene un lugar especial en su carrera, pues confesó que “de esa calidad no había hecho uno”, aunque recordó otro tanto que marcó en un clásico en Chile cuando jugaba para Universidad de Chile. Sin embargo, explicó que el contexto hizo único el reciente gol.



Fue por lo que representaba el partido, por lo que nos estábamos jugando. Creo que fue el más importante de mi carrera Rodrigo Contreras.

Tenía analizado a David Ospina

El delantero también reveló que la jugada no fue casualidad. Según contó, el cuerpo técnico de Millonarios había analizado previamente el posicionamiento del arquero David Ospina, por eso, cuando recibió el balón y pudo acomodarse para su pierna hábil, decidió rematar de inmediato desde larga distancia.

“Tenemos analistas de video que nos mandan imágenes de los rivales. Yo ya había visto que jugaba adelantado porque sus defensores se paraban muy arriba”, explicó.

Foto: Millonarios

Publicidad

El atacante recordó que la jugada comenzó en medio de un choque con un rival y una pelota dividida. Tras avanzar unos metros y notar al arquero adelantado, no dudó en probar suerte y, por fortuna, quedó en la historia de clásicos.

“Iba celebrando mientras la pelota volaba y cuando entró, salí a festejar con todos mis compañeros (...) Fue contra un gran arquero, en un estadio lleno y en un partido muy importante. Creo que es el gol que todo jugador sueña hacer”, concluyó el argentino, quien expresó seguir enfocado en Millonarios de cara a los próximos partidos y lo que será la fase de grupos de la Copa Sudamericana.