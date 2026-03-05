Investigan muerte de niño 4 años tras caer a una lavadora en Bello, Antioquia

Hay consternación en el municipio de Bello tras un aparente incidente que terminó en la muerte de un niño de tan solo cuatro años de edad.

Según el reporte policial, los hechos ocurrieron en el primer piso de una vivienda del barrio Las Vegas donde el niño cayó accidentalmente al interior de una lavadora, cuando se encontraba al cuidado de su madre, una mujer de 31 años de edad.

La víctima del accidente fue remitido al hospital local Marco Fidel Suárez a donde ingresó sin signos vitales de acuerdo a la confirmación que hizo el área pediátrica de la institución de salud a la fuerza pública.

Serán las respectivas investigaciones de las autoridades judiciales las que determinen las causas en las que se registró la situación y si en el hecho cabe alguna responsabilidad para la mayor de edad que custodiaba la integridad del niño.



Las autoridades recordaron la importancia a los ciudadanos de mantener una supervisión constante de menores de edad, especialmente en espacios como cocinas, baños, balcones y piscinas, donde se presentan con mayor frecuencia accidentes domésticos.

También, ante el riesgo de incidentes, sugieren guardar fuera del alcance de los menores medicamentos, productos de limpieza y objetos cortopunzantes, asegurar enchufes eléctricos, instalar barreras o protectores en escaleras y ventanas, y verificar que los juguetes sean adecuados para la edad.