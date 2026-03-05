En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Investigan muerte de niño 4 años tras caer a una lavadora en Bello, Antioquia

Investigan muerte de niño 4 años tras caer a una lavadora en Bello, Antioquia

Los hechos se produjeron en la vivienda que residía el menor de edad en medio de un aparente caso de descuido de mayores a cargo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad