Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Polémica en Bello por actuación de agentes de tránsito tras amenazas de un motociclista a otro

Polémica en Bello por actuación de agentes de tránsito tras amenazas de un motociclista a otro

Un nuevo caso de 'usted no sabe quién soy yo': un hombre que transitaba con una acompañante sin casco amenazó con arma blanca al conductor de una moto que le reclamó por pasarse el semáforo en rojo.

