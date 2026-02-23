En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Coronel (r) de la FAC habla sobre vuelo con Ghislaine Maxwell, señalada de tráfico sexual

Coronel (r) de la FAC habla sobre vuelo con Ghislaine Maxwell, señalada de tráfico sexual

El oficial retirado, con cerca de tres décadas de servicio en la institución, aseguró que su interacción con Ghislaine Maxwell fue estrictamente profesional y obedeció a una orden superior en el marco de actividades oficiales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad