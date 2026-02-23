Coronel (r) de la FAC habla sobre vuelo con Ghislaine Maxwell, señalada de tráfico sexual

En medio de la controversia generada por la desclasificación de archivos en Estados Unidos, el coronel en retiro Julio César Londoño Giraldo, exinstructor de la Fuerza Aérea Colombiana, habló en entrevista con MañanasBlu10:30 sobre la fotografía en la que aparece junto a Ghislaine Maxwell, quien fue condenada en ese país por su papel en la red de abuso sexual del financiero Jeffrey Epstein.

La imagen, que data de 2002 y fue incluida en documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha reavivado preguntas sobre los contactos que Maxwell sostuvo en Colombia durante la implementación del Plan Colombia. Frente a las especulaciones, Londoño fue enfático: “Fui instructor de vuelo, no su cómplice”.

El oficial retirado, con cerca de tres décadas de servicio en la institución, aseguró que su interacción con Maxwell fue estrictamente profesional y obedeció a una orden superior en el marco de actividades oficiales.



Una orden en medio del contexto del Plan Colombia

Según explicó, el encuentro ocurrió en el primer semestre de 2002, en un momento crítico para el país por la intensificación del conflicto armado.

“Yo estaba en ese momento volando los Black Hawk y me dieron la orden de ir a Melgar... me dijeron: mire, tiene que volar con esta señora que es piloto, muestre las capacidades del helicóptero”, relató Londoño.



epstein_maxwell_afp_.jpg

De acuerdo con su versión, en ese periodo era habitual que visitantes extranjeros, incluidos inversionistas o personas vinculadas a temas de defensa, realizaran recorridos para conocer las capacidades operativas adquiridas por Colombia con apoyo internacional.



“Básicamente, el vuelo fue de 7 a 10 minutos”

El coronel en retiro desmintió versiones que sugieren maniobras militares o participación en operaciones armadas. Aseguró que el sobrevuelo fue breve y exclusivamente demostrativo.

“Básicamente, el vuelo se hizo, como les digo, 7, 10 minutos, no fue más”, afirmó, precisando que mantuvo el control total de la aeronave y que Maxwell actuó únicamente como observadora.

Otra fotografía del archivo Epstein, liberada en las últimas horas por el Departamento de Justicia, muestra a Ghislaine Maxwell, hoy condenada a 20 años por tráfico sexual de niños, al lado del coronel Julio César Londoño Giraldo, instructor de la @FuerzaAereaCol hoy retirado pic.twitter.com/O8jK6LzYQv — Daniel Coronell (@DCoronell) December 20, 2025

Sobre la fotografía en la que ambos aparecen sonrientes y ella luce el cabello mojado, explicó que corresponde a un “bautizo de vuelo”, una tradición simbólica dentro de la aviación militar. En la imagen se observa un carro de bomberos que rocía agua a quien vuela por primera vez en determinada unidad.

“Es un acto simbólico... como cuando un piloto de Fórmula 1 gana una carrera y destapa una botella de champaña”, puntualizó, descartando cualquier interpretación distinta.



“Eso es una total falacia”

Uno de los aspectos más delicados tiene que ver con afirmaciones atribuidas a Maxwell en correos y publicaciones, en las que habría asegurado haber disparado cohetes contra guerrilleros durante su estadía en Colombia.

Londoño fue categórico al rechazar esa versión: “Eso es una total falacia, es mentira... que ella haya dicho que ella disparó cohetes y como lo manifestó en su libro... por lo menos conmigo nunca lo hizo”.

El oficial explicó que una operación de ataque requiere planeación estratégica, inteligencia previa y protocolos estrictos de carácter reservado. Además, indicó que para esa época los helicópteros del Ejército no contaban con los cohetes a los que ella habría hecho referencia.

El uniforme de la FAC y las preguntas sin respuesta

Otro punto que ha generado polémica es el hecho de que Maxwell aparezca usando uniforme oficial de la Fuerza Aérea Colombiana en la fotografía.

“No, usual no es. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé... no es competencia mía decir por qué usó el uniforme”, sostuvo Londoño, quien aseguró que, como capitán en ese momento, se limitó a cumplir la orden asignada.

Añadió que asumió que el estatus de piloto de la visitante justificaba el protocolo aplicado, aunque reconoció que no era una práctica común.

