Gobierno sigue adelante con aranceles para Ecuador: decreto será firmado por el presidente

El viceministro de Comercio Exterior, Tito Yepes, se refirió a las negociaciones con Ecuador en el marco de la guerra arancelaria y el decreto del Gobierno colombiano que responde recíprocamente a los aranceles anunciados por el presidente de ese país, Daniel Noboa.

“Ya se iba a firmar por el presidente, pero se revisó para blindar jurídicamente al Estado, ahora estamos a la espera. Hemos hecho demandas ante la Comunidad Andina. Ecuador se inventó esa tasa de seguridad y eso es un arancel y está prohibido dentro de lo acordado. Hemos hecho dos demandas de diferente tipo y ya fueron aceptadas por el tribunal para su estudio. Son procesos largos y estamos esperando señales positivas de Ecuador para que dialoguen de nuevo con nosotros”, dijo.

Camara de Comercio Cali

Cabe mencionar que Ecuador respondió a las demandas anunciando tres reclamos formales ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. Argumentan “vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional” y agregan que las medidas arancelarias anunciadas desde Colombia carecen de justificación técnica y jurídica.

Colombia aplicó aranceles del 30 % a 23 líneas de productos provenientes de Ecuador, entre ellos arroz, fríjol, plátano y pescado. El Gobierno también anunció la suspensión de la venta de energía eléctrica hacia ese país.



Ahora será la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) la encargada de evaluar si estas decisiones contravienen lo establecido en el Acuerdo de Cartagena, que contempla el libre comercio intracomunitario con arancel cero. En caso de encontrar irregularidades, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina podría ordenar que se retiren los gravámenes e incluso habilitar la imposición de sanciones comerciales.