Este país renunció a ser sede de un Mundial por el narcotráfico, ¿pasará con México?

Ante la grave situación de orden público que se ha generado en México por la ola de violencia de los carteles, en especial en el Estado de Jalisco y en Guadalajara, se encendieron las alarmas si el país podrá o no ser sede de la Copa del Mundo a mitad de año.

Por ahora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no se ha pronunciado en torno a este tema del Mundial y su enfoque ha sido recuperar el control del orden público de la mano de las autoridades -Ejército y Policía-, mientras que los amantes del fútbol dudan de la realización del torneo. Pero esto no sería la primera vez que sucede.

Colombia, el país que le dijo NO a un Mundial

Durante el Gobierno de Alfonso López Michelsen, en 1974, la FIFA confirmó a Colombia como sede de la Copa del Mundo del 1986 gracias al nivel que diversos clubes habían tenido en esos años a nivel internacional y que, según el presidente del ente deportivo de la época, dejaba al país como un anfitrión perfecto de un certamen de tal magnitud.

Ya bajo el mandato de Julio César Turbay nació la Corporación Colombia 86, una organización privada enfocada en cumplir el 100 % de los requisitos que pedía la FIFA para ese Mundial, pero la FIFA los desconoció y pidió al Gobierno nacional ponerse al frente.



Pero en las décadas de los 80s, Colombia atravesó un periodo que dificultó más todo y era una guerra que se vivía en las ciudades con el Cartel de Medellín, que tenía enfocado al Gobierno en su lucha contra el crimen organizado, mientras la FIFA le solicitó seis estadios con capacidad mínima de 40.000 espectadores, cuatro más para 60.000 y dos de 80.000 cupos.

Estas y otras peticiones para el Gobierno del entonces presidente Belisario Betancur eran imposibles en medio de un contexto tan complejo que atravesaba el país. "El Mundial debía servir a Colombia, y no Colombia a la multinacional del Mundial", dijo Betancur en un discurso transmitido en televisión y radio nacional.

Fue entonces cuando Colombia se convirtió en el primer y único país en decirle que NO a la Copa del Mundo, que, si bien no fue 100 % culpa del narcotráfico, influyó la situación que vivía el país en diferentes regiones y la pérdida económica del Gobierno en esa guerra.

¿Perderá México el Mundial por los ataques de los carteles?

Hasta el momento ni la FIFA ni el Gobierno de México han hecho referencia a eso, pero, según el reglamento de la Copa del Mundo, puntualmente el Art 5.9, dice que hay derecho de cancelar si hay a su entera discreción por causas de fuerza mayor, que incluyen guerras, disturbios civiles graves o riesgos inminentes a la seguridad.