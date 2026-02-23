En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias El Mencho
Sarampión
Alias 'Leopoldo'
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Zozobra y caos en México tras la caída de ‘El Mencho’: "Estamos con miedo e incertidumbre"

Zozobra y caos en México tras la caída de ‘El Mencho’: "Estamos con miedo e incertidumbre"

Actualmente, los habitantes enfrentan desabastecimiento básico y largas filas para conseguir alimentos, sumidos en un estado de miedo constante que, según testimonios, ya ha rebasado los límites de la cotidianidad en todo el país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad